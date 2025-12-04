Kyrgios sceglie Shelton, l’ammissione: “Mi rivedo in lui”. Sabalenka lo stuzzica: “Quello che fa più trash talking”

A Sports Illustrated Kyrgios, che ultimamente ha fatto parlare di sé più che altro per la guerra mediatica avviata nei confronti di Sinner, ha ammesso di rivedersi in Shelton, con cui condivide il modo sopra le righe di stare in campo

Dopo la fugace apparizione sui campi da gioco a inizio anno, Nick Kyrgios è pronto a fare il suo ritorno nelle competizioni per provare a mettersi definitivamente alle spalle il brutto infortunio che gli ha impedito di giocare con regolarità nelle ultime tre stagioni. La prima tappa del rientro dell’australiano sarà l’evento di esibizione Atlanta Cup, dove è iscritto anche Ben Shelton, nei confronti del quale il finalista di Wimbledon 2022 ha speso belle parole durante un’intervista rilasciata a Serve on SI di Sport Illustrated, ammettendo anche di rivedersi in lui per il suo modo di giocare e per il suo atteggiamento in campo.

Kyrgios: “Mi rivedo in Shelton”

Per quanto Kyrgios sia forse il giocatore più divisivo dell’attuale panorama tennistico, è innegabile che del suo estro, dei suoi trickshot e colpi da maestro, così come dei suoi spettacoli in campo – magari meno le scenate esasperate -, si senta la mancanza. Una mancanza che però potrebbe essere sopperita da uno dei nuovi protagonisti del circuito, ovvero Ben Shelton, giocatore in cui Nick ha rivelato di rivedersi a Sports Illuastrated: “È un giocatore incredibile, basta guardare la stagione che ha disputato e l’energia che porta sempre con sé. Mi rivedo molto nel suo tennis, nel modo in cui si prende dei rischi e interagisce con il pubblico. Considerando tutto quello che offre in campo, non c’è da stupirsi che la gente lo ami così tanto”.

Kyrgios cede lo scettro a Shelton per l’Atlanta Cup

Lo spunto per parlare di Shelton lo ha offerto la presenza di entrambi i giocatori all’evento di esibizione Atlanta Cup che si terrà il prossimo 6 dicembre nell’omonima città statunitense di cui è originario Ben, che Kyrgios è consapevole potrebbe rubargli la scena in questa occasione: “Sicuramente sentirò un po’ di affetto lì, ma allo stesso tempo stiamo parlando di uno dei migliori giocatori al mondo che arriva da Atlanta. Quindi non mi sorprenderò troppo quando il pubblico accoglierà con entusiasmo Ben”.

Sabalenka stuzzica Nick

All’Atlanta Cup prenderà parte anche Aryna Sabalenka, che nel mese di dicembre sarà impegnata anche in altre due esibizioni insieme a Kyrgios, ovvero la nuova Battaglia dei Sessi che si terrà a Dubai il 28 dicembre e la The Garden Cup in programma al Madison Square Garden l’8 dicembre. In occasione di un video social per promuovere quest’ultimo evento, i giocatori invitati hanno ripreso il trend in cui fingendo di passarsi il telefono introducono il tennista successivo con una descrizione scherzosa di quest’ultimo.

Un’occasione sfruttata dalla n°1 WTA per stuzzicare ancora una volta (dall’annuncio della battaglia dei sessi che li vedrà protagonisti sono stati tanti infatti i simpatici sfottò che i due si sono scambiati a distanza per catalizzare l’attenzione sull’esibizione) Kyrgios, riconoscendone però anche la bravura: “Passo il telefono al giocatore che fa più trash talking…ma che vince comunque il punto”.