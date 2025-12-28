Kyrgios travolge Sabalenka nella Battaglia dei Sessi: ma Nick in patria non convince, Australian Open in dubbio

Nonostante le regole ad hoc per favorire Sabalenka, Kyrgios ha battuto la bielorussa in due set senza troppe fatiche, mostrando però una condizione non impeccabile che

A distanza di 52 anni dai primi e più celebri incontri della Battaglia dei sessi, la sfida tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka ha ribadito l’esito che ha sempre visto trionfare l’uomo, con l’australiano che – pur non apparendo ancora al top della condizione – ha battuto la bielorussa senza troppi problemi nonostante le regole che lo sfavorivano in un evento in cui però, in confronto a quelli che lo hanno preceduto, l’aspetto sociale (ma anche quello tennistico) ha avuto un ruolo totalmente marginale (per non dire nullo) rispetto a quello dello spettacolo. La vittoria non toglie comunque i dubbi sulle condizioni di Kyrgios, tanto che in patria la sua presenza all’Australian Open è tutt’altro che scontata.

Kyrgios travolge Sabalenka nell’esito più scontato della Battaglia dei sessi

Non è bastato togliergli la pericolosissima prima di servizio e farlo giocare su un campo più piccolo delle misure standard, nonostante tutte le pressioni fossero tutte sulle sue spalle Kyrgios ha avuto la meglio su Sabalenka nella nuova edizione della Battaglia dei Sessi andata in scena a Dubai, confermando ancora una volta come la superiorità fisica dell’uomo faccia tutta la differenza in una sfida tra generi.

Nick infatti dimostra di non avere grandi problemi in risposta contrariamente ad Aryna, che – nonostante una palese miglior condizione atletica – ha quasi sempre avuto bisogno di qualche aiutino da parte del suo avversario, il quale come suo solito di tanto in tanto si è messo a giocherellare, favorendo lo spettacolo al tennis puro. Per l’australiano solo un momento di difficoltà nel secondo set dove ha rischiato di trovarsi sotto di due break, salvo poi vincere cinque giochi consecutivi e chiudere la sfida con un doppio 6-3.

In patria Kyrgios non convince, per Philippoussis l’AO non è scontato

Nonostante la vittoria la prestazione di Kyrgios non ha però tolto i dubbi sulle sue condizioni in vista del rientro cel circuito maggiore nel 2026. Le tante esibizioni alle quali ha preso parte nell’ultimo periodo non sembrano aver aiutato più di tanto Nick a ritrovare una condizione atletica adeguata e che non porti a considerarlo già un ex giocatore. Contro Aryna l’australiano ha dato in più occasioni la sensazione di soffrire la stanchezza nonostante il match non si sia dilungato più di tanto, un aspetto che potrebbe acutizzarsi quando dovrà scendere in campo in una sfida vera e propria in cui potrebbe essere trascinato anche al terzo set.

Philippoussis mette in dubbio l’AO per Kyrgios

L’incertezza che invece di diminuire aumentano mette ancora più in dubbio la presenza di Kyrgios all’Australian Open, dove ha detto di voler partecipare ma che non gli hanno ancora fornito una wild card, forse proprio per capire quali siano le sue reali condizioni. Dubbi presenti anche in patria, dove l’ex finalista slam Mark Philippoussis che – in un’intervista al Daily Mail – non si è detto convinto di una sua eventuale presenza nel Major di casa: “Se riesce a giocare al 100% e perde, nessun problema. Ma se riceve una wild card e non è in forma fisica, non proietta una buona immagine per il torneo e per il giocatore stesso. Non so cosa voglia fare della sua carriera o se voglia prenderla sul serio. L’anno scorso e quello prima ancora non riusciva nemmeno a muoversi. Se hai un giovane australiano desideroso di crescere e gli dai una possibilità… penso che possano aspettare fino all’ultimo minuto e vedere se fa una bella figura”. Probabile comunque che le ultime riserve verranno sciolte solamente dopo aver visto all’opera all’ATP 250 di Brisbane dove ha ottenuto una wild card.