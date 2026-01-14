Kyrgios, l’ultima pagliacciata dell’anti-Sinner non conquista neppure il 'suo' pubblico: nuova bufera su Nick

Sconfitto da Joanna Garland al Million Dollar 1 Point Slam, Kyrgios si è lasciato andare a uno show che ha divertito Zverev e Bublik ma non i tifosi: piovono critiche

Kyrgios non si smentisce proprio mai. L’anti-Sinner per eccellenza ne ha combinata un’altra delle sue in occasione al ‘Million Dollar 1 Point Slam’ di Melbourne, dove è stato eliminato da Joanna Garland. Ma la sua ultima pagliacciata non è stata affatto gradita e così è finito ancora una volta nell’occhio del ciclone.

L’ultima pagliacciata di Kyrgios

Dopo la battaglia dei sessi contro Aryna Sabalenka, Kyrgios ha affrontato ed è stato battuto da Joanna Garland, numero 117 del ranking WTA, nel secondo turno del Million Dollar 1 Point Slam, il torneo esibizione che si è svolto a Melbourne nell’ambito della settimana di eventi che precede l’inizio degli Australian Open.

Nick, padrone di casa, è finito al tappeto dopo aver superato all’esordio il tennista amatoriale Yarwood. Tra il serio e faceto Kyrgios ha inscenato una reazione da ‘rockstar maledetta’. Sul campo della Rod Laver Arena ha ceduto alla frustrazione spaccando la racchetta, prima di complimentarsi con la collega taiwanese. Un gesto, il suo, che ha divertito non poco Zverev e Bublik, ma non il pubblico.

Anche ‘i suoi’ tifosi scaricano l’anti-Sinner

Tra e Kyrgios e Garland gli spettatori australiani e connazionali dell’ex finalista di Wimbledon 2022 non hanno avuto dubbi: hanno scelto di sostenere Joanna. E non è parso sorpreso, il numero 671 della classifica ATP, che nei giorni scorsi ha confessato di continuare a giocare “solo per soldi”.

Questa volta, invece, il tennista che ha più volte criticato Sinner pare abbia commentato in questo modo la decisione del pubblico: “Sono abituato a essere il cattivo…”. Vista la bufera che si è scatenata, il suo ultimo show – che nelle intenzioni doveva essere una simpatica gag – non ha decisamente sortito l’effetto sperato.

Quante critiche sul bad boy del tennis

L’ultima trovata dell’australiano proprio non è andata giù agli appassionati di tennis. E – per l’ennesima volta – piovono critiche a secchiate su Nick. “Che brutta persona, pessimo” scrive Pietro su Facebook. “Sempre e solo un buffone” gli fa eco Roberta.

“Gli è bruciato molto che il pubblico abbia dimostrato di preferire la ragazza a lui, sta sulle pa..e anche all’Australia” sostiene Mirella. I tifosi si sono letteralmente scatenati sul web. Del resto, Kyrgios è ormai abituato a far parlare di sé non certo per i successi ottenuti sul campo. “Regalare la racchetta rotta. Pensava di fare un bel gesto, vergognoso”. “Che pena. Però coerente, cretino fino in fondo!” chiosa Federica.