L'addio definitivo alla Roma di De Rossi: inizia un lungo viaggio

“Sarà un lungo viaggio, ma vivrò una grande emozione”. Non è una trasferta paragonabile alle precedenti, né l’ennesimo e documentato momento di serenità ritrovata che sua moglie, l’attrice Sarah Felberbaum, condivide con estrema sagacia sui social. Qui si tratta di sancire una cesura tra quanto è stato De Rossi prima e quello che diventerà altrove, al Boca Juniors. Con un volo Alitalia AZ 680 atterrato a Buenos Aires, capitale argentina, alle 6:50 si sancisce una svolta di vita e ancora di carriera nel percorso di Daniele, l’ex capitan futuro romanista.

La fase che si appresta a comporre è accompagnata, apparentemente, da estrema serenità e da toni allegri: “Adesso c’è un po’ di confusione con le valige e il lungo viaggio. Fatemi andare altrimenti questa nuova avventura non comincia rischio di perdere il volo (ride ndc). Totti? non mi ha dato consigli, ma aveva il fiatone mentre correva. Ci sta tempo per parlare del Boca, non ho espresso desideri per il mio compleanno, oggi ho fatto qualche giro per la città”, ha detto De Rossi.

Sua moglie ha composto un video in cui, in occasione del suo compleanno, ha celebrato i momenti spesi insieme a Daniele. Per prima aveva palesato il travaglio e la sofferenza dell’attesa prima che fosse ufficializzato l’addio alla Roma, con una conferenza stampa. Sarah aveva espresso con poche ma salienti battute una condizione di incertezza e distanza dalla società nei confronti di De Rossi, in un’intervista a Vanity Fair.

Poi in quella conferenza stampa e, soprattutto, con quanto ne è venuto compreso un controverso audio è emerso il sommerso di delusioni e parole attese e mai dette che hanno incrinato del tutto il rapporto tra le parti e persuaso De Rossi. In Argentina potrebbe essere tutto diverso e riscattarsi da un anno di incertezza e di grande, sconfortante amarezza.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

VIRGILIO SPORT | 25-07-2019 11:08