L’addio di Messi, le lacrime della mamma, quanti messaggi: da Infantino a Colapinto

Leo Messi ha annunciato il ritiro dalla Nazionale. La sua decisione ha scatenato una lunga serie di messaggi. dalla famiglia ai compagni fino alle principali istituzioni

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lionel Messi ha detto addio alla Nazionale argentina, chiudendo una storia lunga più di vent’anni. Il capitano dell’Albiceleste ha annunciato la decisione attraverso i social, spiegando di essersi ormai svuotato e di non avere più nulla da dare. Una scelta che ha commosso l’Argentina e provocato una vera e propria ondata di messaggi in tutto il mondo. Tra i più emozionanti c’è quello della mamma Celia María Cuccittini, che ha raccontato di continuare a piangere. Anche Gianni Infantino e Franco Colapinto hanno voluto salutare il fuoriclasse argentino.

La mamma di Messi: “Sigo llorando”

La notizia ha colpito naturalmente anche la famiglia di Messi, che ha vissuto da vicino ogni momento della sua straordinaria carriera con l’Albiceleste. La mamma Celia María Cuccittini ha affidato ai social un messaggio particolarmente emozionante, ammettendo di essere ancora in lacrime. “Sigo llorando”, ha scritto, spiegando però che ciò che conta davvero è che Leo sia felice. Nel suo messaggio ha ricordato anche il padre di Messi e una frase che ripeteva spesso pensando al giorno in cui il figlio avrebbe smesso di giocare. Un momento difficile per tutta la famiglia, nonostante la consapevolezza che prima o poi sarebbe arrivato.

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Da Antonela a Infantino, l’omaggio al capitano

Tra i primi messaggi c’è stato quello di Antonela Roccuzzo, moglie di Messi, che ha ripercorso gli anni vissuti al fianco del marito. Ha ricordato le difficoltà, le cadute e la capacità di rialzarsi, fino alla realizzazione dei sogni più importanti. Anche i figli hanno potuto vivere da vicino il percorso del padre e assistere alla conquista della Coppa del Mondo. Al lungo elenco di omaggi si è aggiunto poi Gianni Infantino, contestato presidente della FIFA, che ha ringraziato Messi per la carriera e per le emozioni regalate a milioni di appassionati. Per Infantino, Leo lascia il calcio internazionale da campione del mondo e come uno dei migliori giocatori della storia.

Colapinto e i compagni: “Sos el ejemplo de todos”

Il messaggio di Franco Colapinto è arrivato direttamente sotto la pubblicazione di Messi e racconta il sentimento di un’intera generazione argentina. Il pilota di Formula 1 ha parlato di un giocatore di cui è stato impossibile non apprezzare la carriera, ringraziandolo per essersi rialzato ogni volta e per aver dato tutto per rendere felice un Paese. Anche i compagni hanno salutato il capitano con parole molto forti. Da Cuti Romero a Di Maria, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez e Rodrigo De Paul, sono arrivati messaggi pieni di gratitudine. Enzo, in particolare, ha ricordato il sogno che aveva da ragazzo di poter giocare almeno una volta insieme al suo idolo.

Un addio dopo una storia irripetibile

Messi lascia la Nazionale dopo oltre 200 presenze e un percorso che lo ha portato a conquistare praticamente tutto. Con l’Argentina ha vinto il Mondiale 2022, due Coppe America, la Finalissima e l’oro olimpico del 2008, costruendo un palmarès senza precedenti per un calciatore argentino. Nel suo messaggio ha spiegato di amare e aver amato sempre la Selección, ma di sentire che fosse arrivato il momento di lasciare spazio ai più giovani. L’addio è stato accolto con commozione anche dai club e dalle istituzioni del calcio internazionale. Per l’Argentina si chiude così l’era del suo capitano più rappresentativo, mentre il mondo dello sport continua a celebrarne l’eredità.