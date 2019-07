L'affondo di Vialli: sta per realizzarsi il sogno Sampdoria

Il futuro è un ritorno al passato più romantico e nostalgico e un uomo, come Gianluca Vialli, potrebbe riconsegnare un sogno con chiavi in mano ai tifosi della sua Sampdoria. Le trattativa per la cessione della società, nelle mani di Massimo Ferrero (uomo di cinema e d’affari) con la cordata con a capo l’ex attaccante che ha legato il proprio passato alla città di Genova, ai colori blucerchiati e a Roberto Mancini.

La situazione sembrava ingarbugliata dalle notizie che volevano il buon Ferrero che ha dichiarato un interesse concretissimo nei riguardi dell’acquisizione del Palermo, attraversato da una crisi difficilissima. Una condizione di incastri smentita inizialmente dal Viperetta, anche se le trattative come risulta a Sportmediaset relative alla cessione della Samp al gruppo con Vialli a capo erano più che avviate.

Fonti vicine all’entourage della cordata americana, citate da Repubblica, confermano infatti che si tratta “di piccoli dettagli” da limare anche se l’ultima parole spetterà sempre all’imprenditore cinematografico romano. A Ferrero, però, tocca versare quanto richiesto da Unicredit per un finanziamento per il quale lo stesso Ferrero aveva dato in garanzia le sue sale cinematografiche.

Sul tavolo è pronta l’offerta della cordata che comprende i miliardari Dinan: si parla di un aumento di 10 milioni di euro, sino a raggiungere quasi quella quota “cento” grazie ai bonus a favore del Viperetta legati alle cessioni di Andersen e Praet.

VIRGILIO SPORT | 05-07-2019 09:35