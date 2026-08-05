L'Aia fa fuori Abisso ma lui vince il ricorso e viene riammesso: continua momento nero per gli arbitri

Il fischietto siciliano sarà ammesso in sovrannumero al raduno precampionato che parte domani, l’udienza definitiva è stata fissata per il 3 settembre

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Era stato escluso dagli arbitri della Can A e B lo scorso luglio, assieme a Piccinini e Pezzuto per “limiti di permanenza nel ruolo” e a Dionisi e Massimi per “motivate valutazioni tecniche” ma Rosario Abisso non si è arreso e basandosi su una questione interpretativa sul calcolo dell’anzianità di servizio arbitrale ha presentato ricorso e ha ottenuto la sospensione del provvedimento. L’anno nero degli arbitri – conclusosi senza il presidente – lo squalificato Zappi – e il designatore, Rocchi che si era autodimesso a seguito dell’inchiesta per frode sportiva poi archiviata – sembra non finire mai.

I cinque arbitri dismessi erano stati mandati al Var

Tramontata l’ipotesi, sgradita alla Figc, di “congelare” le dismissioni a causa della travagliata stagione arbitrale, la Can – ancor prima della promozione di Orsato a designatore- aveva emesso i suoi verdetti bocciando 5 arbitri e promuovendo dalla Can C i giovani Di Loreto, Drigo, Madonia, Mazzoni e Poli. I cinque dismessi – Rosario Abisso di Palermo, Marco Piccinini di Forlì, Ivano Pezzuto di Lecce, Luca Massimi di Termoli e Federico Dionisi de L’Aquila, avevano sostenuto a Lissone, presso il Centro VAR, il Corso di qualificazione per l’inquadramento nel ruolo dei VMO per la Stagione Sportiva 2026/2027 ed erano stati inseriti tutti in organico come Var.

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Abisso sarà al raduno di Cascia

Abisso però ha ottenuto la sospensione della dismissione. L’organo di primo grado della giustizia sportiva ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento parziale della domanda cautelare, rinviando al prossimo 3 settembre alle ore 10 la decisione nel merito. Il fischietto palermitano, assistito dall’avvocato Andrea Capone, aveva presentato ricorso dopo l’ufficialità del provvedimento con il quale veniva depennato dagli organici per limiti di permanenza. Abisso, in virtù dell’ordinanza depositata ieri, parteciperà quindi al raduno arbitri Can a Cascia al via da domani: il palermitano sarà presente in sovrannumero e a settembre saprà con certezza se farà ancora parte degli organici per la nuova stagione. Indubbiamente, il provvedimento del Tfn rappresenta un primo passo per il reintegro del direttore di gara della sezione del capoluogo siciliano.

Chi è Rosario Abisso

Rosario Abisso: nel 2015 fece il suo esordio assoluto in A, quando venne designato per Chievo-Torino, terminata 0-0. E’ reduce da due stagioni no. Nelle prime tre giornate della passata stagione non era mai stato impiegato in A. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. In totale l’anno scorso ha diretto 11 partite: Cremonese-Bologna. Torino-Fiorentina, Bologna-Pisa, Genoa-Fiorentina, Lecce-Verona, Genoa-Atalanta, Cagliari-Milan, Como-Bologna, Torino-Lazio, Napoli-Lecce, Cremonese-Bologna, Lazio-Inter.