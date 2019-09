L'allarme di Bucchioni: ecco perché la Juve è una polveriera

Polemiche, veleni, recriminazioni e buchi di bilancio: non è un momento sereno in casa Juventus, a dispetto dell’ennesima partenza lanciata in campionato. Sono soprattutto le questioni legate alla rosa extralarge, alle troppe stelle relegate in panchina (o in tribuna, in qualche caso) ad aver trasformato la Vecchia Signora in un’autentica “polveriera”. Il termine scelto da Enzo Bucchioni nel suo editoriale su Tuttomercatoweb sembra proprio calzante per fotografare l’attuale fase bianconera.

La grana Can – “Il violento sfogo di Emre Can dopo l’esclusione dalla lista Champions, ha sconvolto il mondo ovattato della Juventus“, scrive Bucchioni. “La vicenda fa doppiamente scalpore perché è sfuggita anche all’abilissima contraerea delle comunicazioni bianconera e stranamente ha preso tutti in contropiede”. E le scuse “parziali del centrocampista sono solo una normale evoluzione della vicenda, un qualcosa che serve a tamponare pubblicamente, ma non risolve il problema”. Che non va sottovalutato: “Per il bene della Juve i riflettori vanno accesi. Emre Can è un fortissimo campanello d’allarme che deve essere ascoltato e analizzato per evitare di compromettere o anche soltanto intaccare un lavoro di grandissimo livello e una squadra straordinari”.

Le tensioni Sarri-Paratici – “Il mercato in uscita, diciamolo, è stato un fallimento”, prosegue Bucchioni in un altro punto caldo della sua analisi. Paratici non è riuscito a vendere nessuno dei giocatori che, chi prima chi dopo, sono stati infilati in contrattazioni o hanno avuto richieste. Il povero Sarri oggi si ritrova con una rosa di 22 potenziali titolati, più i tre portieri. La vicenda, naturalmente, è esplosa. La lista Champions ha fatto divampare le polemiche. Si narra di un confronto vis a vis piuttosto franco (in termini diplomatici), fra l’allenatore e Paratici. In Toscana si direbbe che sono andati alle mamme, con tutto il rispetto delle mamme”. In passato Sarri era abituato a puntare su un gruppo ristretto di titolarissimi e, come sottolinea Bucchioni “un conto è tenere sempre fuori Diawara o Tonelli, come succedeva a Napoli, un altro farlo con i campioni della Juve“.

Le altre spine – Tornando allo sfogo di Can, le lamentele del tedesco hanno creato anche clan e spaccature: “Immediatamente sui social s’è schierato dalla sua parte Pjanic, un giocatore non da poco. Ma c’è chi si aspetta anche uno tsunami chiamato Mandzukic. Come reagirà? La contraerea sta lavorando. Si cerca una soluzione last minute, magari nei paesi arabi, ma il giocatore ha ancora voglia di calcio vero. Il croato resta una bomba innescata che si aggira nello spogliatoio e il mercato di gennaio è lontanissimo”. E ancora: “Allegri era un grande gestore di spogliatoio eppure anche a lui qualcuno e qualcosa è sfuggito di mano (Higuain, Dybala, ma non solo) e la rosa non era così qualitativamente alta e numerosa, figuriamoci le difficoltà di Sarri che è un uomo di campo, del lavoro quotidiano, delle scelte esclusivamente tecniche e poco diplomatiche”.

Il bilancio – Dulcis in fundo, i conti in rosso: “La dimostrazione che il mercato in uscita non ha funzionato arriva anche dalla proiezione dei bilanci che saranno presentati soltanto il 19 settembre. La Juve si avvia a chiudere con un passivo da 40 milioni e Agnelli sa benissimo che la casa-madre non gradisce i buchi. Il fair play finanziario neppure”. Insomma, come sottolinea Bucchioni, ecco perché la Juventus da oasi felice si è trasformata in una polveriera.

SPORTEVAI | 06-09-2019 11:44