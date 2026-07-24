Il 16enne ha debuttato da titolare in Europa nel 3-0 della Dinamo Tbilisi allo Zalgiris mostrando doti simili a quelle del fratello Kvicha: dopo un provino, il Bayern non ha affondato il colpo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Col debutto da titolare in Conference League, Tornike Kvaratskhelia ha compiuto un passo importante nel suo percorso di giovane talento del calcio georgiano: il 16enne si è stato tra i migliori nella gara vinta dalla Dinamo Tbilisi sullo Zalgiris, mostrando parecchie doti in comune col fratello Kvicha, stella del Psg. Inter e Napoli, interessatesi a lui in passato, sono ancora in tempo per centrare un affare.

Tornike Kvaratskhelia all’esordio dal 1′ in Europa

Per ora è il fratello minore di Kvicha, stella del Psg e potenziale Pallone d’Oro, ma in futuro chissà: Tornike Kvaratskhelia, il più piccolo dei calciatori della famiglia georgiana, sembra pronto a bruciare le tappe nel suo percorso da giovane talento a calciatore professionista. Nella scorsa stagione, a 15 anni, è entrato nella prima squadra della Dinamo Tbilisi; e in questa, appena iniziata, ha già debuttato in Europa. Dopo due gare da riserva in Conference League contro i lussemburghesi del Mondorf, ieri sera il 16enne Tornike ha fatto il suo debutto da titolare nel 3-0 rifilato dai georgiani ai lituani dello Zalgiris.

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Kvaratskhelia: è Tornike, ma sembra Kvicha

Schierato all’ala sinistra nel 4-2-3-1 dell’ex stella georgiana Temur Kestbaia, Tornike Kvaratskhelia ha sciorinato un repertorio fatto di finte, sterzate e improvvise accelerazioni che hanno fatto ammattire la difesa avversaria. I punti in comune col fratello maggiore sono palesi: Tornike ha la stessa velocissima frequenza di tocco di Kvicha, da destro naturale non ha difficoltà a portarsi la palla sul sinistro, pensa sempre a puntare l’uomo appena entra in possesso palla. Anche il modo in cui si aggiusta il ciuffo è identico a quello dell’asso del Psg.

Tornike e le differenze con Kvicha

Ovviamente la sua efficacia non può essere quella di Kvicha: nelle 8 presenze da professionista non ha ancora segnato o firmato un assist, mentre alla sua età il fratello maggiore andò in gol alla quarta presenza assoluta con la Dinamo. Tuttavia c’è un fattore in cui Tornike potrebbe presto superare Kvicha: la sua struttura fisica è impressionante per un 16enne e gli permette già oggi di affrontare i duelli spalla a spalla con avversari adulti.

Tornike, Inter e Napoli ancora in tempo

Il debutto dal 1’ in coppa contribuirà a tenere accesi i riflettori dei top club europei, già accesi da un pezzo, su Tornike Kvaratskhelia, ma potrebbe anche spingere le italiane interessate a lui a fare una mossa. Nella scorsa primavera Kvara junior ha tenuto un provino col Bayern Monaco, che però per il momento ha scelto di non affondare il colpo per il 16enne, vincolato alla Dinamo da un contratto con scadenza 2028 e dalle norme Uefa sui trasferimenti internazionali dei minorenni.

La sensazione è che per Inter e Napoli, i club italiani che più si erano interessati a Tornike in passato, sia il momento di passare all’azione: aspettare ancora potrebbe significare dire addio al nuovo talento del calcio georgiano.