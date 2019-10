L'amore per il calcio di Totti non finisce: eccolo in campo

Nel futuro di Francesco Totti c’è anche questo: l’atteso ritorno, per i suoi sostenitori e per gli estimatori che non si legano ai colori di una maglia, sul rettangolo di gioco.

Si tratta di portare avanti una buona causa (la Lega Calcio a 8 sosterrà la campagna «Frammenti di Luce» dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù) e di ribadire che essere un numero 10 significa avere un legame indissolubile con il pallone, questo ambiente e la voglia di mettersi ancora in discussione, sebbene dalla giusta distanza.

Francesco è tornato in campo, infatti, in una competizione ufficiale esordendo nella Serie A1 della Lega Calcio a 8, a cui partecipa con la sua squadra, la Totti Sporting Club.

Contro l’Atletico Winspeare F8 finisce 4-2 per l’ex capitano e dirigente, Tonetto e compagni con tunnel, passaggi, invenzioni e ancora tocchi da autentico fuoriclasse. Forse non sarà completamente superato quanto accaduto con la proprietà Pallotta e la nuova dirigenza romanista, ma per un simbolo così carico di significati come lui, le decisioni non saranno mai semplici, innocue.

Totti susciterà attenzione comunque, qualunque siano le scelte che verranno fatte in futuro. Dentro e fuori il campo.

A 43 anni compiuti, all’ex capitano giallorosso non mancano l’ironia e la voglia di mettersi in discussione, pur consapevole della sua inimitabile superiorità tecnica: “Mica corro io! Corre il pallone, è da trent’anni che corre il pallone”. Le giocherai tutte, chiede il cronista: “Certo, se sto bene…e se mi chiama il mister, certamente”.

VIRGILIO SPORT | 01-10-2019 11:43