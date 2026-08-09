L'appello del Principe Emanuele Filiberto di Savoia scatena i dubbi dei tifosi: "E' una trappola"

C'è preoccupazione in vista del derby di coppa Italia con la Casertana, la trasferta dovrebbe essere consentita ma c'è chi parla di tranello

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Solo pochi giorni fa ha infiammato la piazza, nel giorno della presentazione ufficiale della squadra, ripercorrendo il cammino della società, definendolo il frutto della resilienza e della capacità di restare uniti anche nei momenti più difficili e annunciando che la promozione in Serie C, conquistata nella scorsa stagione, rappresenta soltanto una tappa di un progetto destinato a crescere, quello di riportare il Savoia ai massimi livelli del calcio italiano e in A in 5 anni, oggi il Principe Emanuele Filiberto di Savoia è tornato a rivolgersi ai tifosi con un appello via social.

Il derby Casertana-Savoia a rischio

Il patron del club di Torre Annunziata, in vista della gara di Coppa Italia Serie C tra il suo Savoia e la Casertana, ha rivolto un appello alle due tifoserie che per presenziare al match dovranno essere esibire la tessera del tifoso. Queste le sue parole diffuse attraverso i canali ufficiali del Savoia e sul suo profilo personale: “Cari tifosi del Savoia, cari tifosi della Casertana oggi voglio rivolgermi direttamente a voi l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportiva ha deciso di consentire lo svolgimento della partita tra Savoia e Casertana prevedendo alcune prescrizioni tra cui la tessera del tifoso. Desidero ringraziare l’istituzione per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di non chiudere preventivamente le porte a questa partita e alle nostre tifoserie. Adesso la decisione finale spetta su eccellenza il prefetto di Caserta e la dottoressa Lucia Volpe e al questore il dottor Andrea Grassi ai quali va tutto il nostro rispetto istituzionale.

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L’appello del Principe

Aggiunge poi: “Qualora venisse confermata la possibilità di disputare i 14 agosto la partita di Coppa Italia con entrambi le tifoserie presenti il mio appello va indistintivamente a tutti voi .Come ha già detto il mio socio Nazario, questa non è soltanto una partita è un’opportunità. L’opportunità per Torre Annunziata e Caserta di dimostrare di essere due piazze e due tifoserie da categorie superiori. Vivete la rivalità difendete i vostri colori fatevi sentire ma fatelo con i cori con le bandiere con le voci e con la passione dimostriamo l’istituzione che dare fiducia a queste due tifoserie è stata la scelta giusta e soprattutto dimostriamo che Torre Annunziata e Caserta sono pronte per palcoscenici ancora più importanti”.

“Il 14 agosto sul campo ognuno vorrà vincere ed è giusto che sia così ma fuori del campo possiamo vincere tutti facciamo in modo che al termine di questa giornata indipendentemente del risultato si possa dire una cosa hanno vinto Torre Annunziata, Caserta e il calcio. Un grande grande abbraccio a tutti avanti Caserta, avanti Torre Annunziata e avanti Savoia”.

Le preoccupazioni dei tifosi

Fioccano reazioni preoccupate sul web: “Ai tifosi della Casertana attenzione alle trappole………….stiamo calmi” e poi: “Una partita studiata a tavolino da parte della prefettura! Ovviamente ora anche se qualcuno fa una goliardata avremo tutte le trasferte vietate! Ecco fatto!” e anche: “FORZA SAVOIA FORZA CASERTANA NOI VOGLIAMO ANDARE ALLO STADIO SENZA VIOLENZA SOLO CORI DA TIFOSI VERI”.

C’è chi scrive: “Questo è un tranello per farci chiudere le trasferte. Occhio a non cadere in errori!” e poi: “Nessuna scusa solo cori e fuori dallon stadio dimostriamo civiltà” e ancora: “Bravissimo. Bellissime parole e solo una partita di calcio , vogliamoci bene” e infine: “Sei un signore principe, venite e tranquillo ,viva lo sport”.