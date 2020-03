L'appello di Cassano fa discutere sul web

Gli appelli di vip, attori e cantanti si ascoltano anche in tv, quelli dei calciatori soprattutto sui social. Un po’ tutti i giocatori attualmente in isolamento, quelli della Juve come quelli dell’Inter in prima fila, si stanno affannando in questi giorni a ricordare a tutti quanto sia importante non uscire di casa e rispettare le regole dettate dal Governo per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. Anche chi sta bene usa i social per lanciare lo stesso messaggio ed è il caso di Antonio Cassano.

Ripescato via Instagram

FantAntonio era stato “licenziato” da Mediaset dopo alcune sue “cassanate” a Tiki Taka (si parla di scontri con Giorgia Venturin ed altre liti in studio) ma è stato ripescato da Pierluigi Pardo che su Instagram sta improvvisando puntate virtuali della trasmissione.

Nel corso di una di queste puntate virtuali Cassano ha voluto dire la sua sul momento di gravissima emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo ed ovviamente l’ha fatto a modo suo.

Fate figli casomai

L’ex talento di Bari vecchia ha sbottato: “Se continuate a uscire, nel 2040 siamo ancora qui!. Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da prendersi paura. State a casa, vedete film e fate figli”.

Le reazioni via social

Fioccano i commenti su twitter da parte dei tifosi. C’è chi è d’accordo (“Finalmente qualcuno che dice qualcosa di sensato”) e chi fa le pulci alle parole dell’ex Parma: “State a casa e fate figli. Come giocatore di pallone era un genio. Come si fanno i figli se poi stai a casa e non lavori. Li mantiene tutti lo Stato?”.

Arrivano anche commenti infastiditi: “Certo che parlano proprio tutti, ma tutti proprio” o anche: “Sempre genio” e infine: “Se Cassano avesse studiato un po’ a scuola oggi sarebbe una persona intelligente”.

SPORTEVAI | 18-03-2020 08:52