L'appello di Ivana Icardi in diretta: rivelazione su un incontro

Ivana Icardi è rientrata nello studio di Barbara d’Urso per ribadire quella che, per lei, è una urgenza. Come spiegato nel salotto pomeridiano e non solo (vedi Live – Non è la d’Urso e l’ultima edizione del GF), la sorella di Mauro ha reso pubblica l’assenza di rapporti, scaturita dall’unione tra l’attaccante argentino e Wanda Nara, moglie e madre delle sue bambine, Francesca e Isabella.

Che cosa abbia diviso in maniera irreversibile i fratelli Icardi è da ricondursi a una faida familiare che ha attraversato, nella sua totalità, il Grande Fratello, forse compromettendo del tutto le possibilità che questo rapporto si ricucisse, a causa degli strascichi derivanti dalla guerra tra le due donne di Mauro. Sua moglie e sua sorella.

Ivana ha confermato di non aver alcun tipo di contatto con il fratello, trasferitosi a Parigi a conclusione di un tormentato mercato estivo: “Io non so cosa fare di più, almeno qua mio fratello ha visto come io piango. Perché questo sentimento è ovviamente vero”, ha spiegato agli ospiti e a Barbara d’Urso la giovane modella ed influencer. L’attaccante del PSG avrebbe bloccato sui social e Whatsapp la sorella, chiudendole de facto la possibilità di comunicare con lui.

“Non mi puoi dire che in televisione mi metto a piangere come una scema!”, ha risposto al giornalista ed opinionista Riccardo Signoretti, che ha sottolineato come i coniugi Icardi abbiano subito la sua prepotenza mediatica a partire dall’edizione argentina del GF.

Per Ivana, la principale responsabile di questa frattura tra lei e Mauro rimane Wanda Nara, accusata dalla cognata e dal fratello Guido (intervenuto a sua volta nel programma pomeridiano della conduttrice) di aver manipolato Icardi e di averlo allontanato dalla famiglia. Un particolare che, in diverse circostanze pubbliche e in diretta durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, Ivana ha divulgato – senza filtri – fatti di natura economica e personale.

Una sequenza di affermazioni che ha prodotto la reazione ferma della signora Icardi, la quale ha respinto ogni accusa e fornito la sua versione dei fatti in un’intervista rilasciata poi a Verissimo.

La Icardi ha svelato come sia stata tentata di cercare di recuperare un rapporto con la cognata, dietro le quinte degli studi Mediaset. Ivana ha rivelato alla d’Urso di aver cercato Wanda, mentre attendeva di entrare in studio domenica sera. Entrambe si trovavano a Cologno Monzese per i rispettivi impegni televisivi, a pochi metri di distanza l’una dall’altra.

“Ho provato ad aspettarla, mentre ero in trasmissione con te Barbara”, ha rivelato Ivana. “Io non ho nessun problema a parlare con lei, con Wanda”. “Mi ha bloccata sui social, su Whatsapp… forse devo provare a fare la falsa…”, la triste chiusura di Ivana, più scoraggiata che rassegnata.

VIRGILIO SPORT | 02-10-2019 13:28