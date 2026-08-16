L'arbitro della finale Mondiale Vincic implorò Messi di controllare Paredes per i suoi interventi: l'ex Roma però si scatenò dopo il fischio

Emergono nuove immagini che mostrano come il fischietto sloveno si fosse raccomandato con la Pulce per evitare che Spagna-Argentina degenerasse

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Aveva avuto il sentore che Paredes avrebbe potuto combinare qualche guaio l’arbitro della finale Mondiale Slavko Vincic. Sono emerse nuove immagini che mostrano, infatti, come il fischietto sloveno durante Spagna-Argentina implorasse Lionel Messi di “controllare” Leandro Paredes prima del suo violento sfogo al fischio finale. La partita però degenerò nel caos dopo il fischio finale, quando a Paredes saltarono totalmente i nervi. Il centrocampista attaccò Eric Garcia e Gavi dopo che la Spagna si era laureata campione.

Il filmato diffuso dagli arbitri

Nel filmato diffuso dalla telecamera arbitrale, si sente Vincic dire: “Messi, controlla Paredes. Non voglio… ha il cartellino giallo. Controlla, per favore. Sempre, sempre.” Il centrocampista, entrato in campo all’inizio del secondo tempo e ammonito sei minuti dopo, è arrivato fino al fischio finale, ma poi ha perso la calma: ha afferrato il difensore Eric Garcia per il collo, ha spinto Gavi e sembra aver anche sferrato dei pugni dopo la sconfitta dell’Argentina. È stato fortunato a non essere espulso verso la fine dei tempi regolamentari per un fallo bruttissimo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il procedimento della Fifa

La FIFA ha avviato un procedimento disciplinare contro Paredes per gli spiacevoli episodi della finale, l’ex Roma è accusato di aggressione, oltre che di comportamento antisportivo. La telecamera dell’arbitro, nel frattempo, ha anche mostrato il momento in cui Vincic ha ricevuto la medaglia da Donald Trump, quando gli è stato detto che aveva fatto un “ottimo lavoro”.

Paredes ci ricasca

Paredes è poi tornato a giocare con la sua squadra di club, disputando la partita del Boca Juniors terminata 2-2 contro il Newell’s Old Boys due settimane fa, nel Torneo Clausura della Primera División argentina. E durante quell’incontro, l’ex Roma è ricascato nel vizietto. Sotto di due gol a uno contro i padroni di casa, Paredes ha scatenato una rissa in campo quando, al 68′, sembra aver calciato deliberatamente un pallone contro un avversario a terra che si stava rialzando dopo aver subito un fallo e aveva la schiena girata. L’episodio ha scatenato la rabbia dei giocatori del Newell’s Old Boys, che lo hanno affrontato prima che l’arbitro gli mostrasse un cartellino giallo per il suo comportamento.

Paredes aveva lasciato intendere che avrebbe potuto ritirarsi dalla nazionale dopo la finale dei Mondiali, dicendo a ESPN: “Per molti, sarà il momento di decidere se continuare. È stato un grande viaggio. Mantenere quel livello, far sì che il gruppo continui a funzionare come ha fatto, sarà molto difficile, e ci sono molti fattori da considerare. Bisogna prendere le decisioni con calma. Non so ancora se sono pronto a continuare. È un processo che richiede tempo per essere assimilato e maturato. Ci vorrà del tempo per metabolizzare quello che abbiamo passato. Il dolore per la sconfitta nella finale dei Mondiali ci accompagnerà a lungo, perché ci siamo andati così vicini ancora una volta. Credo che abbiamo giocato un Mondiale in cui le persone si sono riconosciute in noi, e questo è molto gratificante. In questo senso, sono felice.”