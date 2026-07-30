L’Argentina sarà stangata, la Fifa non perdona la rissa e lo striscione per le Falkland: dopo la carota ecco il bastone

Rischiano grosso Paredes, Molina, Almada e l'assistente d Scaloni Ayala, un capo d'accusa anche per lo spagnolo Gavi: cosa è successo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Carota e bastone per l’Argentina da parte della Fifa: se il presidente Infantino aveva inviato una lettera per elogiare “per il lavoro svolto e per lo spettacolo offerto”, sottolineando “lavoro costante, professionalità e attenzione ai dettagli”, oltre che “passione, impegno e amore per questo meraviglioso sport” il Comitato Disciplinare della FIFA ha aperto un’indagine su diversi giocatori dell’Aòbiceleste e sul giocatore spagnolo Gavi e sugli argentini per gli incidenti avvenuti dopo la finale vinta dalla Spagna. Nel mirino Paredes, Molina e Ayala (assistente di Scaloni) che sono indagati per aggressione , mentre Gavi, Almada e Molina sono indagati per condotta antisportiva.

La rissa dopo la finale

La tensione è esplosa al MetLife Stadium di New York dopo che la Spagna si è aggiudicata il suo secondo titolo mondiale grazie al gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. L’Argentina era apparsa nervosa per tutta la partita e ha visto Enzo Fernandez espulso nei minuti finali dei tempi regolamentari. Ma le due squadre sono state coinvolte in scontri di massa dopo la gara. La FIFA ha esaminato i vari incidenti e ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei due uomini argentini.

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L’organo di governo del calcio mondiale ha inoltre annunciato l’apertura di un’ulteriore indagine contro la Federazione calcistica argentina (AFA) per cori e gesti discriminatori , ritardi nell’inizio delle partite, mancato rispetto dei protocolli di gioco e di sicurezza , esposizione di messaggi inappropriati da parte della squadra e degli spettatori e lancio di oggetti da parte degli spettatori durante diverse partite della nazionale argentina. Si prevede una stangata per i vice-campioni dl mondo.

Tutti i soggetti indagati

Questa è la dichiarazione rilasciata dalla FIFA in merito al caso che coinvolge i calciatori: “Il Comitato Disciplinare della FIFA ha ricevuto la relazione del procuratore disciplinare ed etico designato in merito agli incidenti verificatisi durante la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 (Spagna-Argentina) e, seguendo la raccomandazione ivi contenuta, ha avviato procedimenti disciplinari – per possibili violazioni dell’articolo 14(1)(i) del Codice Disciplinare FIFA (aggressione) – nei confronti dei giocatori argentini Nahuel Molina (due capi d’accusa, uno consumato e uno tentato) e Leandro Paredes (tre capi d’accusa), nonché nei confronti del membro dello staff tecnico argentino Roberto Ayala (un capo d’accusa). Sono stati inoltre avviati procedimenti disciplinari – per possibili violazioni dell’articolo 14(1)(b) del Codice Disciplinare FIFA (condotta antisportiva) – nei confronti dei giocatori argentini Nahuel Molina (un capo d’accusa) e Thiago Almada (un capo d’accusa), nonché nei confronti del giocatore spagnolo Pablo Martín Páez Gavira (un capo d’accusa)”. In conformità con il Codice Disciplinare della FIFA, agli accusati è stata data la possibilità di presentare la propria posizione, dopodiché il Comitato Disciplinare della FIFA emetterà una decisione in una data successiva.

Procedimenti contro l’AFA

L’indagine avviata contro l’AFA si basa su diverse violazioni degli articoli 13, 14, 15 e 17 verificatesi durante i Mondiali: “Il Comitato Disciplinare della FIFA ha avviato un procedimento contro la Federazione calcistica argentina per possibili violazioni dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera c) (utilizzo di un evento sportivo per svolgere manifestazioni di natura non sportiva), dell’articolo 14, paragrafo 5 (condotta scorretta), dell’articolo 15 (discriminazione e aggressione razzista) e dell’articolo 17 (ordine di gioco e sicurezza) del Codice Disciplinare della FIFA, alla luce di cori e gesti discriminatori, ritardi nell’inizio delle partite, mancato rispetto dei protocolli di gioco e di sicurezza, esposizione di messaggi inappropriati da parte della squadra e degli spettatori e lancio di oggetti da parte degli spettatori in diverse partite della nazionale argentina ai Mondiali FIFA 2026″. I giocatori coinvolti rischiano una maxisqualifica, l’Argentina oltre a una multa potrebbe essere sanzionata con qualche partita a porte chiuse.