L'Argentina si prepara per la finale, Messi rilassato a bordo campo

Domenica contro la Spagna il match che vale il mondiale

Milano, 17 lug. (askanews) – Lionel Messi osserva l’allenamento dell’Argentina che è tornata in campo dopo la spettacolare vittoria per 2-1 contro gli storici rivali dell’Inghilterra, un successo che ha garantito loro la qualificazione alla finale dei Mondiali contro la Spagna. I giocatori che hanno giocato poco in semifinale, tra cui l’autore del gol decisivo Lautaro Martinez, si allenano come di consueto, mentre i titolari rimangono a bordo campo ad osservare la sessione con sorrisi e volti rilassati.