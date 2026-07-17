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CALCIO MONDIALI

L'Argentina si prepara per la finale, Messi rilassato a bordo campo

Domenica contro la Spagna il match che vale il mondiale

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Milano, 17 lug. (askanews) – Lionel Messi osserva l’allenamento dell’Argentina che è tornata in campo dopo la spettacolare vittoria per 2-1 contro gli storici rivali dell’Inghilterra, un successo che ha garantito loro la qualificazione alla finale dei Mondiali contro la Spagna. I giocatori che hanno giocato poco in semifinale, tra cui l’autore del gol decisivo Lautaro Martinez, si allenano come di consueto, mentre i titolari rimangono a bordo campo ad osservare la sessione con sorrisi e volti rilassati.

L'Argentina si prepara per la finale, Messi rilassato a bordo campo

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