L'ascesa di Wanda Nara non conosce crisi: vittoria su ogni fronte

Wanda Nara non intende arretrare di un solo passo, in questa tortuosa quanto complessa trattativa che deciderà la sorte di Mauro Icardi. D’altronde così è sempre stato, nonostante sia affiancata da consulenti assai esperti e affidabili, sul versante della negoziazione.

Non sarà forse l’epilogo definitivo, quello prospettato. Le cose, soprattutto di mercato e in questo momento così incerto, potrebbero avere un esito imprevisto. E assecondare i desideri di quanti vogliono rivedere in Serie A l’attaccante argentino. Alla Juve? All’Inter? Per ora non vi è certezza.

Il futuro di Wanda Nara tra social e televisione

Dalla sua Wanda contribuisce sui social con la consueta puntualità, stuzzicando la fantasia dei tifosi con post nostalgici per quanto attiene al futuro di Icardi e prestandosi come testimonial a diversi brand. La sua partecipazione alla prossima edizione del GF Vip sembra sia poco concreta, ma ciò non esclude che Mediaset abbia in serbo altro per lei.

Maxi Lopez condannato a versare il mantenimento dei suoi tre figli

Quanto sembra invece sicuro è quanto deciso dal tribunale che ha condannato l’ex marito di Wanda, il calciatore Maxi Lopez, a versare quanto richiesto dall’avvocato che assiste la Nara per il mantenimento dei tre figli avuti nel corso del loro matrimonio.

La contrapposizione tra Wanda Nara e il suo ex non è stata affatto indolore. Anzi. La separazione da Maxi ha comportato una spaccatura familiare con strascichi sgradevoli: il padre dell’opinionista del Grande Fratello Vip non ha rapporti da tempo con lei proprio perché ha preso le parti dell’ex genero, coinvolto con lui in vicende imprenditoriali.

Wanda Nara, vittoria su tutti i fronti

Ana Rosefeld, la rappresentante legale di Wanda, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sentenza a favore della propria assistita: “Wanda ha sempre vinto, solo che ora è stato confermato che, insieme alla quota degli alimenti, deve essere pagata una multa giornaliera per il (loro) mancato pagamento”. Lo ha dichiarato Ana Rosenfeld, il suo avvocato, a Teleshow, e ha affermato che la multa ammonta a cento euro al giorno. Secondo l’avvocato “tutte le proprietà di Maxi López sono già state sequestrate per coprire la multa”. L’avvocato ha preferito non quantificare la multa, ma è riuscito a dire che era tanta e ha detto che la sua cliente era soddisfatta della decisione.

VIRGILIO SPORT | 28-05-2020 15:22