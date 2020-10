L'asso del Celtic fa innamorare i milanisti: "Maldini, prendilo!”

Dopo i tre punti nella gara d’esordio in Europa League, i tifosi del Milan vorrebbero strappare anche altro al Celtic. Parliamo di Kristoffer Ajer, il 22enne difensore norvegese che ieri ha ben figurato contro i rossoneri, nonostante la squadra di Pioli sia riuscita a segnare tre reti al team di Glasgow.

Ajer, qualità a buon prezzo

Ajer, schierato sul centro-sinistra nella difesa a tre della squadra scozzese, è comunque riuscito a mettere in mostra le sue qualità: fisico, buona tecnica e alta concentrazione. Doti che non sono sfuggite ai tifosi del Milan, che ora sperano in una mossa di Paolo Maldini in vista del mercato di gennaio.

Il Celtic valuta il giocatore attorno ai 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe salire da qui a gennaio nel caso in cui il norvegese continuasse a giocare con questa qualità. Anche per questo i tifosi invitano il Milan ad agire in fretta.

I tifosi invitano Maldini a colpire

“L’avevo seguito anche nel derby contro i Rangers e anche ieri mi ha fatto un’ottima impressione… Gran fisico ma anche veloce, bravo in impostazione e sempre concentrato”, scrive Davide su una delle pagine Facebook dedicate al tifo rossonero.

Entusiasta anche Angelo: “Questo ci vuole come il pane! Ottimo investimento, ha gamba, testa alta, e anche una discreta tecnica per un difensore, col tempo può solo migliorare e poi fisicamente mi sembra una roccia!”. Steppo ammette che con l’arrivo di Maldini il Milan è cresciuto parecchio nello scouting: “Questo è buono… devo dire che la società ci vede lungo sui giovani: da prendere a gennaio!”.

Per Alexandro Ajer s’è fatto notare non solo in fase difensiva: “Ieri sera mi è piaciuto molto. Bel piede: ha fatto 4/5 lanci come un centrocampista di qualità e poi a livello difensivo non è facile saltarlo… Maldini ci ha visto bene!!!!”.

SPORTEVAI | 23-10-2020 11:53