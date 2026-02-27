Champions: le stelle del Bayern, avversario dell'Atalanta. Occhi puntati su Real Madrid-Manchester City

L'Atalanta affronterà il Bayern agli ottavi di finale di Champions League: occhio a Kane e Olise. Tanti big match in questa fase, il Psg ritrova il Chelsea

Atalanta porta bandiera dell’Italia. La squadra di Palladino è stata l’unica squadra italiana protagonista al sorteggio di Nyon per gli ottavi di finale di Champions League. L’ambiente bergamasco è galvanizzato dopo la rimonta storica con il 4-1 in casa che ha ribaltato il risultato dell’andata eliminando il Borussia Dortmund. In qualunque modo fosse andata, la scelta per l’Atalanta, sulla carta appariva proibitiva: infatti i nerazzurri sarebbero potuti capitare contro l’Arsenal o contro il Bayern Monaco, rispettivamente prima e seconda della League Phase ed entrambe prime in classifica in Premier League e Bundesliga. L’urna ha deciso che l’Atalanta sfiderà la squadra di Kompany, ma non è l’unica sfida da tenere d’occhio: tanti i big match degli ottavi di Champions League.

L’Atalanta contro il Bayern per fare la storia

Ma rimaniamo per il momento in ambito italiano e analizziamo la prossima avversaria europea dell’Atalanta, il Bayern Monaco. Un percorso a eliminazione diretta fin qui tutto tedesco per i bergamaschi che, dopo aver eliminato il Borussia Dortmund, andranno ad affrontare un altro grande club tedesco. Le due squadre finora non si sono mai incontrate, ma l’Atalanta contro una squadra tedesca ha spesso dolci ricordi. Tolta la clamorosa rimonta dello scorso mercoledì contro il Dortmund, viene subito alla mente la vittoria nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen degli invincibili (almeno fino all’ultimo atto di Dublino).

Kane on fire, tridente spettacolare con Luis Diaz e Olise

Dopo la prima parte di stagione, il Bayern Monaco si è imposto come una delle grandi favorite per la vittoria finale della Champions League. La squadra di Kompany ha chiuso al secondo posto la League Phase, solo alle spalle dell’Arsenal: sette vittorie e una sola sconfitta, con 22 gol segnati in otto partite, secondo migliore attacco della prima fase di UCL. In campionato il dominio è ancora più marcato. Finora i bavaresi hanno perso solamente una partita e sono già a +8 sul Dortmund secondo (nel weekend lo scontro diretto).

Quello che spaventa è il dato sui gol segnati: il Bayern Monaco dopo 23 giornate ha già raggiunto la quota di 85 gol fatti, quasi il doppio della seconda in classifica. Ovviamente Harry Kane domina la classifica dei marcatori in Bundesliga con 28 gol segnati (altri 8 in Champions League), subito dietro di lui Luis Diaz a quota 13. I due formano un tridente davvero pericoloso con Olise, a 10 gol segnati in campionato. Senza dimenticare i vari astri nascenti come Musiala e Karl, e le certezze come Gnabry.

Ancora una vola Real contro City. Il Psg ritrova il Chelsea

Ampliando lo sguardo al quadro generale degli ottavi di finale di Champions League, il grande big match sarà quello tra Real Madrid e Manchester City. Diverse le sfide tra le due squadre negli ultimi anni di Champions League in quella che sta diventando una rivalità europea a tutti gli effetti. Solo dal 2020 si sono affrontate ben 10 volte in Champions League, quasi sempre nella fase a eliminazione diretta, tranne in questa stagione dove si sono incontrate al Bernabeu per la League Phase (2-1 per il City). Occhi puntati anche sulla sfida tra Chelsea e Paris Saint-Germain: i campioni in carica, che non sono riusciti a chiudere la League Phase tra le prime otto, affrontano i campioni del Mondiale per Club nel remake proprio di quella finale negli Stati Uniti.

Sfida interessante anche quella tra Tottenham e Atletico Madrid, Tudor contro Simeone per giocarsi i quarti di Champions League. Gli Spurs sono in un terribile periodo, quasi invischiati nella lotta retrocessione in Premier. Il Galatasaray, dopo aver eliminato la Juve, trova il Liverpool, mentre il Barcellona affronterà il Newcastle. Chiudono il quadro Bayer Leverkusen-Arsenal e Bodo/Glimt-Sporting.