L'attaccante è conteso da Napoli e Juve, i tifosi alzano la voce

Nelle ultime stagioni hanno dato vita all’unica battaglia per lo scudetto che abbia mantenuto vivo l’interesse in Serie A. La Juventus e il Napoli sono rivali sul campo e sembrano esserlo anche sul mercato per quanto riguarda il destino di uno degli attaccanti più forti (ma anche più discusso per i suoi comportamenti) di tutto il panorama calcistico tricolore: Mauro Icardi. Con l’arrivo in nerazzurro di un nuovo allenatore come Antonio Conte la permanenza dell’argentino alla Pinetina sembra molto difficile, quindi dove andrà a giocare? La battaglia sembra essere appunto fra piemontesi e campani, col web che si è scatenato.

Dubbi e sogni – All’ombra del Vesuvio i tifosi rimandono in attesa delle novità su Icardi, ma se c’è chi è dubbioso per gli stessi motivi che lo hanno portato alla rottura con gli interisti in tanti sperano che possa concretizzarsi. C’è chi scrive “Per Icardi c’è un solo modo per rinascere: venire a Napoli! Non ce ne sono altri, non c’è spazio per pensare ai soldi o al prestigio, sa bene che da quelli la sarebbe solo un numero, da noi c’è amore e riconoscenza” e chi conferma con “Con Icardi potremmo finalmente colmare il vuoto lasciato da Higuain. Qui diventerebbe un idolo, spero se ne renda conto”.

Sfiducia bianconera – Il clima invece fra i tifosi juventini sembra essere diverso. Icardi non è ben visto dai supporters della Vecchia Signora. Ad esempio c’è chi twitta “Preferisco Gonzalo Higuain al bambino Icardi. Sopratutto visto che crea problemi all’Inter sul mercato e onestamente non vedo il perché li dovremmo aiutare noi!!! E poi si libera gratis l’anno prossimo”, ma il timore che possa andare in azzurro spaventa un po’, perché si leggono anche molti commenti del tipo “Per me può andare dappertutto, basta che non vada al Napoli”.

SPORTEVAI | 05-07-2019 12:14