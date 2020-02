L'attacco di Giletti fa discutere: Juve, così non va bene

Nonostante qualche battuta a vuoto e le immancabili polemiche, la Juventus è sempre davanti a tutti. I bianconeri sono primi in classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter e quattro sulla Lazio, che non è andata oltre lo 0-0 nel recupero di campionato contro il Verona. Tutto a posto, dunque? Non proprio, perché un tifoso vip bianconero non ha nascosto la sua preoccupazione.

I dubbi di Massimo

Si tratta naturalmente di Massimo Giletti, sempre molto attento alle vicende della Vecchia Signora. Intervenuto a Tmw Radio durante la trasmissione Maracanà, il conduttore La7 ha sollevato dubbi su alcuni aspetti tattici, relativi in particolare al posizionamento di alcuni uomini in campo. Perplessità anche sul tridente, croce e delizia delle discussioni dei sostenitori bianconeri negli ultimi tempi.

L’intervento

Ecco le parole di Giletti in collegamento: “Il vero problema della Juve è che non può giocare con quei tre, Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala. A livello europeo, uno dei tre è di troppo. Ronaldo non puoi toglierlo, Higuain è necessario e quindi alla fine toglie Dybala“.

Attacco alla difesa

Ancor più circostanziato l’affondo sulle lacune della fase difensiva: “Col Napoli ho visto atteggiamenti passivi e posizionamenti sbagliati. E questo è il punto vero, il passaggio tra Allegri e Sarri. La mancanza di Chiellini è un peso enorme, spero torni ai suoi livelli ma il problema non è solo quello”.

Campionato equilibrato

Insomma, una critica neppure troppo velata alla “nuova” mentalità portata da Sarri, che ancora deve essere acquisita dalla squadra e che di tanto in tanto ha portato a qualche battuta a vuoto. In ogni caso per Giletti il finale di campionato “sarà delicato. La Lazio non avrà le coppe e potrà gestirsi fisicamente. Se la Juve non andrà in campo con la testa, sarà molto complicato”.

Le reazioni

Le dichiarazioni di Giletti hanno aperto un piccolo dibattito sui social. “Manca filtro a centrocampo, ci vorrebbe più sostanza lì in mezzo. Uno come Pogba, ad esempio”, il parere di Antonio. “Quand’è che Giletti ha preso il patentino da allenatore? Come si fa a criticare in questo modo, sembra che la Juve sia terza in classifica”, scrivono altri tifosi. Mentre Pasquale non è d’accordo su Dybala: “Uno come lui dovrebbe giocare sempre, bisogna trovargli un posto”.

SPORTEVAI | 06-02-2020 08:48