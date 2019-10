L’azzurro brilla in nazionale, i tifosi: “Lì gioca nel suo ruolo"

A Napoli la sosta per gli impegni della nazionale si sta trasformando in un lungo processo a Carlo Ancelotti. Sun web sono molti i tifosi delusi dalle prestazioni della squadra azzurra e che imputano il rendimento altalenante di Insigne e compagni all’ex allenatore di Milan, Real Madrid, Chelsea, PSG e Bayern Monaco, incapace di dare un gioco alla squadra e di insistere troppo sul turnover.

ATTACCO A CARLETTO. Una delle accuse ricorrenti è quella di schierare i giocatori fuori ruolo, soprattutto a centrocampo. E così anche la doppietta segnata da Eljif Elmas con la Macedonia, nel 2-1 contro la Slovenia, si trasforma in un’occasione per criticare il tecnico del Napoli.

Per molti tifosi, infatti, in nazionale Elmas si esprime meglio di quanto fa con la maglia azzurra perché schierato dietro le punte, in una posizione più consona alle sue caratteristiche. Ancelotti, invece, ha utilizzato finora il macedone soprattutto come interno di centrocampo.

“Quando non giocano nel napoli sono tutti scatenati”, commenta Mario su una delle pagine Facebook più frequentate dal pubblico napoletano. “No Mario – la replica di Armando, che va all’attacco di Ancelotti – semplicemente giocano nel proprio ruolo”.

“Infatti gioca da trequartista o seconda punta nella Macedonia, qui gli facciamo fare il mediano”, aggiunge Giovanni, mentre Carmine ci va giù ancora più duro.

“Ancelotti è incapace di allenare una squadra di calcio normale. Troppo facile vincere con Psg, Real, Bayern e Milan. Il Napoli da due anni non esprime gioco. Non ha idee”.

LA DIFESA. Per fortuna dell’allenatore azzurro, tra i tifosi del Napoli c’è ancora chi lo difende. “Giocano bene solo in nazionale? E come mai il Belgio ha fatto nove goal e Mertens neanche uno? E nemmeno un assist?”, si domanda Giuseppe, che poi continua: “Eppure nel Napoli sta segnando e facendo assist, qui il ruolo è giusto? Il calcio è una cosa seria e non una barzelletta come la volete ridurre voi”.

Daniele, invece, invita gli altri tifosi ad avere pazienza: “Per caso siamo già retrocessi? Mi sono perso qualcosa? Io non mi lamento come voi già adesso, io tifo e supporto, poi si vedrà alla fine”.

