L'elogio di Cucchi alla stella Juve: “È un esempio”

Un esempio per gli altri calciatori, per gli sportivi, ma anche per la gente comune. Riccardo Cucchi definisce così Cristiano Ronaldo dopo la prestazione stratosferica dell’attaccante in Lituania-Portogallo, partita in cui CR7 ha segnato 4 dei 5 gol messi a segno dai lusitani. Un poker a 34 anni in campo internazionale, con annesso record di gol nelle qualificazioni europee (25, nessuno come lui) non è da tutti: oltre al talento, ricorda il giornalista Rai, servono disciplina e senso del dovere per riuscire a raggiungere certi traguardi. “Cristiano Ronaldo – scrive Cucchi in un post su Twitter – è l’esempio di come si possa diventare campioni lavorando e dedicando la propria vita al calcio. Cristiano Ronaldo è anche l’esempio di come, lavorando, si possa rimanere campioni. A lungo”.

LE REAZIONI. Una vera e propria dichiarazione d’amore del giornalista a CR7, che naturalmente scatena la reazione dei follower. “Verissimo – ribatte ad esempio Druido – però per amor di verità il ragazzo non è solo dedizione, ha pure un talento fuori dal comune… o si potrebbe pensare che chiunque lavorando possa diventare Cristiano Ronaldo”. Gli risponde Ricardo: “Per talento puro, Ronaldo è tra i 5 migliori al mondo. Per talento più lavoro, è tra i 5 migliori della storia. Lui ha caratteristiche mentali che giocatori più talentuosi, ad esempio Neymar, non hanno”.

CR7 MANIA. E c’è anche chi critica il fatto che Ronaldo sia costantemente sotto i riflettori, come Interismo: “Condivido. L’unico problema è che, da quando è arrivato, il giornalismo italiota sembra come quelle groupie che urlano a ogni pie’ sospinto, celebra anche come dorme o va in banco”. Un commento che genera la reazione degli juventini, come Claudjo: “A te piace il giornalismo che spara sulla Juve , a prescindere, quello sì che e’ bello”. Tesi bianconera che viene poi sintetizzata da Giuseppe: “Ronaldo per molti italiani ha un difetto: ad un certo punto della sua vita ha voluto giocare nella Juventus”.

SPORTEVAI | 11-09-2019 10:19