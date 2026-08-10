L'emozione di Artan: perse i Mondiali perché non gli diedero il visto in Usa, mercoledì arbitrerà la supercoppa Europea Psg-Aston Villa

Il fischietto somalo fu rimpatriato e non potè partecipare al primo mondiale della sua carriera per polemiche su politiche migratorie: il riconoscimento dell'Uefa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un gesto simbolico, senza dubbio, ma anche un giusto riconoscimento per l’uomo che era stato eletto “Miglior arbitro dell’anno 2025” dalla Confederazione Africana di Calcio. Il fischietto somalo Omar Artan si stava preparando a partecipare al primo Mondiale della sua carriera, prima di vedere il suo sogno di rappresentare il suo paese sulla scena internazionale infrangersi a causa delle politiche migratorie. Tornò a casa deluso ma l’Uefa l’ha voluto risarcire affidandogli la Supercoppa europea tra il Psg campione d’Europa e l’Aston Villa, vincitore dell’Europa League, in programma mercoledì alle 21 alla Red Bull Arena di Salisburgo.

La disavventura di Artan ai Mondiali

Omar Artan non dimenticherà facilmente il mese scorso, durante il quale gli è stato impedito l’ingresso negli Stati Uniti per i Mondiali del 2026. L’incidente è avvenuto al suo arrivo a Miami , dove è stato informato che i cittadini della Somalia , paese d’origine dell’arbitro, sono soggetti a un divieto totale di viaggio verso gli Stati Uniti. È stato un periodo difficile per l’arbitro, ma verrà ripagato e al sito dell’Uefa ha ammesso: “È stato un periodo molto difficile. Molte persone mi capiscono, perché quando lavori da tanti anni e dovresti fare qualcosa, e poi non puoi, è molto dura. Tuttavia, sono estremamente grato per il sostegno che ho ricevuto da tutto il mondo . Sono davvero riconoscente.”

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A 34 anni, diventerà il primo arbitro non europeo a dirigere la partita di Supercoppa tra PSG e Aston Villa. È stato anche il primo somalo ad arbitrare una finale di CAF Champions League , prima di ricevere il premio di miglior arbitro CAF dell’anno nel 2025 e di essere successivamente selezionato per i Mondiali del 2026: “Questa sarà la mia prima partita in Europa. Vivere avventure, creare ricordi e imparare cose nuove è sempre fantastico. Per me è fantastico che la CAF collabori con la UEFA , la migliore confederazione al mondo per gli arbitri. Il livello in Europa è eccellente e il calcio giocato è di altissimo livello. Credo che gli arbitri della CAF possano imparare molto dalla UEFA, e viceversa. È un vantaggio reciproco. Mi sento onorato di essere stato designato per questa partita così importante. Voglio ringraziare di cuore la UEFA, il presidente della CAF e tutti coloro che sono coinvolti”.

La decisione dell’Uefa

La decisione della UEFA di nominare Artan arbitro della finale è stata presa all’inizio di giugno, pochi giorni dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti. “Quando abbiamo ricevuto la chiamata, è stato un momento davvero, davvero felice per me e la mia famiglia . C’è una grande comunità somala in Europa e in Austria, e sono felicissimi che io arbitri una partita come questa. Sono stato fortunato, ma ho lavorato duramente per arrivare fin qui e ne sono molto orgoglioso. Come potete immaginare, sono cresciuto in una situazione difficile, ma questo non mi ha impedito di inseguire i miei sogni”.

I record di Luis Enrique

La gara di mercoledì sarà un’occasione particolare anche per Luis Enrique. L’allenatore del PSG ha vinto quasi tutte le finali disputate dall’inizio della sua carriera. E con la Supercoppa Europea di mercoledì sera contro l’Aston Villa (ore 21:00), potrà migliorare ulteriormente il suo record. Dal 30 maggio 2015, data della sua prima finale alla guida di una prima squadra con il Barcellona contro l’Athletic Bilbao in Copa del Rey (vittoria per 3-1), Luis Enrique ha vinto 16 finali su 19. La più recente è ovviamente la finale di Champions League, a fine maggio con il PSG contro l’Arsenal (1-1, 4-3 ai rigori). Se consideriamo solo le partite a gara unica e quelle di club, escludendo in particolare la finale di Nations League persa dalla Roja contro i Bleus nel 2021 (1-2) e le Supercoppe di Spagna giocate all’epoca con andata e ritorno, Luis Enrique si troverebbe a quota 15/16. Secondo questi criteri, la sua unica sconfitta risalirebbe al luglio 2025, nella finale del Mondiale per club persa dal Paris Saint-Germain contro il Chelsea (0-3).

Le ultime quattro finali di Luis Enrique con il club francese sono state tutte vinte ai rigori. Contro il Tottenham nella Supercoppa UEFA 2025 (2-2, 4-3 ai rigori), il Flamengo nella Coppa Internazionale 2025 (1-1, 2-1 ai rigori), il Marsiglia nell’ultima Coppa dei Campioni (2-2, 4-1 ai rigori) e l’Arsenal, quindi, a maggio.