L'estate tutta in salita di Jacobs e Tamberi: Marcell lavora nella "sua" Desenzano, Gimbo è indietro (e preoccupato)

Tamberi e Jacobs vivono un'estate perennemente a rincorrere se stessi e gli avversari: Gimbo ha steccato agli Assoluti, Marcell si allena da solo a Desenzano. Ma a Tokyo vogliono essere protagonisti

Quattro anni dopo Tokyo, l’orizzonte di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs è decisamente più cupo. E non rassicura neppure la prospettiva di ritrovarsi tra un mese o poco più proprio sulla stessa pista che nella magica estate 2021 regalò alla coppia azzurra il momento più alto che la storia dell’atletica italiana abbia mai saputo raccontare. Un po’ le primavere sulle spalle, e un po’ il carico di attese sempre crescenti: Gimbo e Marcell non stanno certo vivendo la loro estate migliore, ripensando anche a quello che aveva raccontato quella passata, con Parigi che aveva rispedito entrambi al mittente con perdite (anche se con motivazioni differenti).

Gimbo, la batosta agli Assoluti è più di una spia rossa

Tamberi a Caorle puntava sia al titolo degli Assoluti, sia soprattutto a ritrovare un po’ di slancio e fiducia dopo aver centellinato al massimo gli impegni nella stagione corrente, di fatto partecipando unicamente al Golden Gala di giugno. Obiettivi falliti su tutta la linea: i tre errori a 2.16 lo hanno portato a un’eliminazione precoce e piuttosto sorprendente, che conferma quanto lavoro ci sia da sbrigare in vista della rassegna iridata nella terra del Sol Levante.

“Tornerò quello che sono sempre stato”, ha spiegato alla vigilia dei campionati italiani, ma la prima risposta dalla pista non è arrivata. “So di essere indietro su tutta la linea, ma è un periodo della mia vita particolare, perché tra pochi giorni arriverà a casa la nostra prima bambina e la testa non riesce ad essere completamente concentrata sul lavoro”. Il ginocchio sinistro che lo scorso autunno ha richiesto un intervento con l’impianto di cellule mesenchimali dalla schiena sta rispondendo bene, ma Gimbo non vuol forzare le tappe.

“Il focus è su metà settembre. Anche la rincorsa ne è un indicatore: a Roma l’ho impostata su 7 passi, a Caorle su 9, a Tokyo arriverò a 11. Avanti adagio, senza forzare. Sapevo che non sarei stato troppo competitivo, anche se speravo di far meglio”. Le tappe di Diamond League a Chorzov (il 16) e Bruxelles (il 22) saranno la vera cartina tornasole di un’estate sin qui decisamente cupa. E che solo la classe sconfinata di Gimbo potrebbe contribuire a irradiare di nuova luce.

Jacobs si allena a Desenzanzo (ma senza Reider)

Agli Assoluti la presenza di Jacobs non era attesa, anche perché sin qui a parlare sono state più le assenze che non le partecipazioni ai meeting. L’ultima risale a Turku, a metà giugno, e non fu una gran bella giornata. Pesa ancora e pure parecchio il problema muscolare lamentato a Miami lo scorso marzo, tanto che d’intesa con la Fidal il campione olimpico di Tokyo ha intrapreso un percorso di recupero con un’azienda specializzata (Starpool) a base di fisioterapia, idrokinesi, potenziamento muscolare e allenamenti graduali, il tutto combinato con tecnologie di lavoro avanzate.

L’obiettivo è programmare bene il periodo di lavoro in vista dei mondiali, evitando soprattutto ricadute. La prossima tappa di avvicinamento al mondiale passa per il meeting di Diamond League di Losanna del prossimo 20 agosto, salvo cambiamenti dell’ultim’ora (e poi potrebbe metterci dentro un altro test prima della partenza per il Sol Levante, come avvenuto già lo scorso anno a Rieti prima di andare a Parigi).

Per ora continua ad allenarsi a Desenzano, vicino casa, con Rana Reider che lo segue in videoconferenza dalla Cina, dove si trova per motivi personali (ma è atteso in Italia entro la fine del mese). Come Tamberi, anche Marcell sembra comunque in ritardo sulla tabella di marcia: due destini beffardi che quattro anni fa li hanno uniti e che adesso presentano il conto. Vale lo stesso discorso fatto per Gimbo: con la classe che si ritrova, Marcell può ribaltare ogni avversità. Ma il tempo (e la pista) per ora non sono dalla sua parte.