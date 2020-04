L'ex Lazio al posto di Callejon: i napoletani non approvano

Callejon sì, Callejon no. Da mesi i tifosi azzurri si dividono sul possibile rinnovo dell’esterno spagnolo, giocatori che ha segnato un’epoca al Napoli, accompagnando il club nella sua costante crescita nel corso degli anni. Ora Callejon ha 33 anni e il contratto in scadenza a giugno, due fattori che sembrano allontanarlo sempre più da Napoli, anche se un riavvicinamento con il presidente Aurelio De Laurentiis pare sempre possibile.

L’eredità di Callejon

Ma se dovesse Callejon dovesse salutare il Napoli, chi raccoglierebbe la sua eredità? Secondo il Corriere dello Sport, ADL starebbe cullando l’idea di sostituire lo spagnolo con Felipe Anderson, ex stella della Lazio oggi al West Ham: il brasiliano 27enne ha in comune con Callejon solo la posizione in campo, mentre le sue qualità sono completamente diverse.

Anderson è un giocatore che dà il meglio di sé con la palla tra i piedi e che non è famoso per la sua fase difensiva, al contrario dello spagnolo, letale negli inserimenti negli spazi e assai generoso quando si tratta di ripiegare.

E proprio questa differenza, più che la valutazione di oltre 30 milioni di euro che ne il West Ham fa del giocatore, sembra essere il fattore che spinge gran parte della tifoseria a ritenere Anderson poco adatto al Napoli.

I dubbi dei tifosi

I supporter azzurri, insomma, non si entusiasmano all’idea di acquistare l’ex Lazio. “L’ex Lazio… ma scherziamo – scrive Alfonso in una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo napoletano – fa una partita decente e 10 da cadavere. E poi non rinnoviamo Callejon che tatticamente è un fuoriclasse?”.

Per Antonio, invece, Anderson ha un altro grande difetto: “La pecca di questo giocatore è sempre stata la discontinuità. Le qualità non si discutono, sarebbe un degno erede di Callejon, ma incappa in ‘giornate no’ un giorno sì e l’altro pure…”.

“Anderson al Napoli? Una stupidaggine, anche perché non costa poco”, conclude Daniele. Insomma, per i tifosi ADL dovrebbe decisamente cambiare obiettivo.

SPORTEVAI | 08-04-2020 11:07