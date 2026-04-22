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L'impero di Conegliano non conosce fine: Haak regala all'Imoco l'ottavo scudetto di fila, Egonu battuta

Gara 4 consegna il nono scudetto a Conegliano, che passa per 3-0 all'Allianz Cloud e chiude una serie che Milano aveva riaperto con caparbietà. Haak decisiva (19 punti): non bastano alla Numia i 24 di Egonu

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Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

Giornalista

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’impero colpisce ancora: la Prosecco Doc Imoco Conegliano non ne vuol sapere di scucirsi il tricolore dal petto, tanto da continuare imperterrita nella sua opera di dominio assoluto sul volley nazionale. A Milano arriva così l’ottavo scudetto consecutivo (il nono complessivo) della storia del club veneto, che come in gara 2 domina letteralmente il confronto contro una Numia che non riesce a replicare a quanto di buono fatto vedere nei due atti della serie disputati in terra trevigiana. Un 3-0 che non ammette repliche e che consegna a Daniele Santarelli l’ennesimo scudetto e che pone una volta di più sul trono la vera fuoriclasse di un gruppo composto da tante fuoriclasse, dove però Isabelle Haak svetta per meriti acquisiti.

Volley femminile, il nono trionfo tricolore di Conegliano

Questi calendario e risultati della serie finale Scudetto di volley femminile.

  • Gara 1: Conegliano-Milano 3-2
  • Gara 2: Milano-Conegliano 0-3
  • Gara 3: Conegliano-Milano 1-3
  • Gara 4: Milano-Conegliano 0-3

Poi sarà tempo di Nazionale con la VNL

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