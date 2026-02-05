L'impressionante allenamento olimpico di Lindsey Vonn (col crociato rotto): "Continuo a crederci". Domani la prima prova

Lindsey Vonn non intende affatto rinunciare al suo sogno olimpico: sui social ha mostrato gli allenamenti ai quali si sta sottoponendo, nonostante il crociato ko. Brignone attende il primo test in pista

Che fosse una sorta di essere (già) mitologico, in pochi lo dubitavano: Lindsey Vonn a 41 anni ha riscritto la storia dello sci alpino, ma a quanto pare ha deciso di farlo una volta di più a Cortina, dove è pronta a dare battaglia nell’inseguimento a una medaglia che avrebbe un valore e una portata storica. Specie adesso che di mezzo ci si è messo l’infortunio al legamento anteriore del ginocchio sinistro, lesionato nella caduta della maledetta e sciagurata prova di discesa di Crans Montana di sabato scorso, interrotta dopo il passaggio di sole 6 atlete (3 finite a terra, Vonn inclusa).

Pazzesca Vonn: esegue squat, cambi di direzione e salti

Dopo aver annunciato in conferenza stampa l’intenzione di voler tentare di gareggiare con l’ausilio di un tutore, la fuoriclasse statunitense ha deciso di mantenere la parola data. Come? Mostrando sui social i suoi carichi di allenamento, che pensando al suo attuale stato di salute risultano quasi “brutali”.

Vonn s’è fatta riprendere mentre è intenta a fare una serie di squat con decine di chili sulle spalle, quindi una sequenza di cambi di direzione, poi esercizi di salti con carico sulle caviglie, il tutto corredato da un vistoso tutore che le avvolge il ginocchio sinistro (sull’altro, vale la pena ricordarlo, da qualche anno è impiantata una protesi). Esercizi che un normale atleta di livello professionistico in qualche modo faticherebbe a sostenere, ma che sul corpo della 41enne di St. Anton non sembrano produrre alcun effetto indesiderato.

È una dimostrazione di forza e di resilienza ammirevole: Vonn s’è messa in gioco nell’ultimo biennio per tornare a gareggiare proprio pensando alle gare olimpiche sulle Tofane, e non vuol affatto rinunciare al sogno che s’è guadagnata con sudore e sacrificio. Soprattutto pensando a cosa gliel’avrebbe potuto portare via, ovvero la maledetta mattinata di Crans Montana che rischia di aver rovinato una delle più belle storie di sport mai raccontate.

Il messaggio social e un occhio al meteo: domani le prime prove

Vonn sui propri social ha ricevuto una marea di messaggi di incoraggiamento, e lei ha risposto mostrando apprezzamento. “Non mollo, lavoro più che posso perché possa succedere ciò che più voglio! Dico grazie al mio team e a tutti voi per il vostro incredibile supporto. Io continuo a crederci”. Tra i commenti social, oltre a quello del tecnico Aksel Lund Svindal, spiccano quelli di Orlando Bloom, Kim Clijsters, Hilde Gerg e molti altri personaggi famosi.

Vonn nella giornata di giovedì ha proseguito il lavoro fisico di preparazione per il primo training della discesa olimpica, in programma (salvo variazioni dettate dal meteo) venerdì alle 11,30, con replica sabato alla stessa ora (domenica alle 11 è prevista la gara).

Guardano a quello che accadrà anche Sofia Goggia e Federica Brignone: quest’ultima sin qui è stata un po’ sfortunata, perché nelle discipline veloci ha avuto poco modo di testarsi, visto che a Crans tra rinvii e cancellazioni le opportunità sono state meno del previsto, e visto che anche a Cortina è saltata la prima prova per via delle abbondanti nevicate delle scorse ore.