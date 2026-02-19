L'incontenibile emozione dei protagonisti del bronzo nel pattinaggio di figura

L’arrivo degli atleti del pattinaggio di figura a Casa Italia Milano, con tutti i loro tifosi e amici pronti a guardarli e celebrarli. “E’ stata un’emozione incredibile ed è stato ancora più bello condividerlo con questa squadra”, ha detto la pattinatrice artistica Lara Naki Gutmann a margine della festa a Casa Italia. “Finire l’Olimpiade con una medaglia al collo, in casa con tutto il pubblico che ha sostenuto le nostre performance in questi giorni e ci ha fatto vivere le emozioni in maniera ancora più intensa è una cosa che auguro a qualsiasi sportivo perché è meraviglioso”, ha raccontato Marco Fabbri. Incontenibile la commozione di Niccolò Macii: “Questi ultimi quattro anni li abbiamo passati a costruire la nostra squadra, che è arrivata a fare questa medaglia. E’ incredibile ho la pelle d’oca ancora e ancora adesso mi viene da piangere a pensare dove siamo arrivati tutti insieme”. Le parole degli altri protagonisti Matteo Rizzo, Daniel Grassi, Sara Conti e Charlene Guignard.