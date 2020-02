L'indiscrezione su Cristiano Ronaldo spaventa la Juve

Ha segnato in tutte le partite disputate nel 2020: 9 gare tra serie A e Coppa Italia, con 13 reti. Ha eguagliato Fabio Quagliarella e Gabriel Batistuta trovando il gol in undici gare consecutive di campionato. La Juventus di Sarri non gira ancora al meglio, ma il mister toscano sembra aver trovato il modo giusto per valorizzare Cristiano Ronaldo, inarrestabile in questo avvio d’anno.

L’attaccante portoghese è sempre più imprescindibile per la Juventus, che però, secondo indiscrezioni, potrebbe perderlo in estate, soprattutto se CR7 dovesse riuscire a portare i bianconeri alla vittoria in Champions League.

Ad alimentare le voci di un addio a fine stagione l’intervista di Adrian Heath, il manager del Minnesota United, club che milita nel massimo campionato di calcio statunitense, che al Mirror ha rivelato l’ambizione di David Beckham di convincere sia Ronaldo, sia Lionel Messi a giocare nell’Inter Miami Fc, la franchigia di proprietà dell’ex Manchester United.

“Sarebbe incredibile vederlo nella MLS e se c’è qualcuno che può convincerlo quello è David Beckham – ha dichiarato Adrian Heath -. Penso che sia possibile vedere lui e Messi negli Stati Uniti come successo in passato con altri grandi campioni come Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Steven Gerrard e Frank Lampard”.

“​Da tempo sento dire che a breve ci sarà un grandissimo colpo in MLS ed i nomi di Ronaldo e Messi sono quelli che sento nominare di più. E due giocatori del genere possono andare solo a Los Angeles o Miami. Considerato poi il rapporto con Beckham, credo che l’affare possa davvero andare in porto”.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 20:00