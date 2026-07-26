"L'Inghilterra rischia di fare la brutta fine dell'Italia e guai a prendere Guardiola, in nazionale non può spendere 70 milioni per un terzino"

L'allarme di Harry Redknapp. L'ex allenatore di West Ham e Tottenham avverte che il calcio inglese sta camminando sonnambulo verso un incubo in stile italiano

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Triste storia, quella dell’Italia. Da potenza internazionale temuta e rispettata, capace di vincere 4 volte i Mondiali, ad esempio negativo da evitare come la peste. L’allarme arriva da Harry Redknapp. L’ex allenatore di West Ham e Tottenham avverte che il calcio inglese sta camminando sonnambulo verso un incubo in stile italiano e insiste sul fatto che la Federcalcio NON deve inseguire Pep Guardiola, come si legge sul Sun.

Il no a Guardiola

Redknapp non si iscrive al partito degli anti-Tuchel e sostiene che il ct tedesco abbia bisogno di pieno appoggio, insistendo sul fatto che il sistema delle accademie calcistiche inglesi sta silenziosamente collassando, consigliando inoltre di evitare di puntare sull’ex allenatore del Manchester City (che ha già rifiutato proprio l’Italia): “Sembra che tutti pensino che Pep sia una specie di bacchetta magica nel calcio. È un genio tattico assoluto, non c’è dubbio. Ma non si può semplicemente teletrasportare Pep nella nazionale inglese e aspettarsi improvvisamente di vincere trofei.

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A livello di club, Pep ha sempre avuto a disposizione ingenti somme di denaro da spendere. Se ha bisogno di un terzino che possa anche giocare a centrocampo, acquista un giocatore da 70 milioni di sterline. Nel calcio internazionale non esistono assegni. Non ci sono finestre di mercato. Prendi quello che produce la tua nazionale, e finisce lì.”.

La fine dell’Italia

Poi il riferimento all’Italia: “L’Italia è un vero e proprio campanello d’allarme per noi. Una potenza calcistica di tale calibro che non riesce a partecipare a tre Mondiali consecutivi è pura follia, un vero e proprio crimine. Eppure, se non stiamo attenti, stiamo camminando nel sonno verso lo stesso identico disastro. In Italia il flusso di giovani talenti locali si è prosciugato e questo fenomeno sta iniziando a verificarsi anche qui. Ai miei tempi al West Ham, avevamo una vera e propria fucina di talenti: Michael Carrick , Joe Cole , Rio Ferdinand , Frank Lampard , Glen Johnson , Jermain Defoe .

“Abbiamo avuto giocatori che sono entrati a far parte della squadra con una forte identità, che vivevano e respiravano il club, ne conoscevano la cultura e che in seguito sono arrivati ​​a giocare per la nazionale inglese. Mi si spezza il cuore perché metà di questi ragazzi dell’accademia ormai non riescono nemmeno a vedere allenarsi la prima squadra. Sono bloccati su campi lontani, dietro alte recinzioni. Al West Ham, avevamo ragazzi che spazzavano le tribune, si fermavano dopo l’allenamento, calciavano palloni contro i muri e guardavano i professionisti più esperti. Ormai tutto è sterilizzato. Non si può temprare il carattere dei bambini se li si tiene lontani dal vero calcio professionistico.”

Le riforme per salvare il calcio inglese

Per risolvere la crisi, Redknapp ha chiesto cambiamenti radicali nelle politiche della Premier League, sollecitando che i club siano obbligati a schierare giocatori cresciuti nel vivaio anziché acquistare giocatori stranieri: “Dovrebbero esserci delle regole che obblighino i club della Premier League a schierare un numero prestabilito di giocatori inglesi. È così che si protegge il nostro futuro. Al momento, i top club si rivolgono all’estero per acquistare giocatori già affermati, mentre i nostri giovani talenti cresciuti nel vivaio vengono ostacolati a ogni passo.

In un mondo ideale, una nazionale inglese dovrebbe essere guidata da un allenatore inglese. L’ allenatore della Spagna è spagnolo. L’ allenatore della Francia è francese. L’allenatore dell’Argentina è argentino. Se non abbiamo fiducia nei nostri allenatori e non li sosteniamo, che messaggio stiamo mandando alla prossima generazione? Ma smettiamola di inseguire Pep. Diamo a Tuchel il nostro pieno appoggio per il lavoro che lo attende. E sistemiamo lo sviluppo del nostro settore giovanile prima di finire come gli italiani, a guardare i Mondiali dal divano di casa.”