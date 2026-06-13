L'Inter molla Palestra e si fionda su Ndoye, talento svizzero vecchio pallino di Ausilio

Troppo alta la valutazione dell'esterno dell'Atalanta, i nerazzurri rimettono nel mirino l'ex Bologna che al Nottingham Forest non ha sfondato

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Il tira e molla di questi giorni sta facendo spezzare la corda: l’Inter sta pensando di mollare la pista Palestra, obiettivo dichiarato sul mercato ma giudicato troppo caro. L’Atalanta, che detiene il cartellino del giocatore tornato alla base dopo un anno eccellente al Cagliari, sta alzando sempre più la posta. Forte dell’interesse per il giocatore che non è più limitato alla serie A ma che piace anche all’estero, il club orobico chiede una cifra attorno ai 55 milioni, giudicata molto alta per Marotta, fermo a 45 milioni più bonus. I campioni d’Italia sembrano orientati a cambiare i piani e a decidere di uscire dall’asta e virare su un’alternativa.

Salgono le quotazioni di Ndoye

Per Tuttosport l’alternativa a Palestra si chiama Dan Ndoye. Lo svizzero in Premier League, complice anche un’annata complicata del suo Nottingham Forest, non ha ripetuto i fasti di Bologma e potrebbe già lasciare l’Inghilterra. I nerazzurri dalla loro hanno la carta Davide Frattesi, centrocampista molto apprezzato e a lungo seguito dalla dirigenza inglese.

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Classe 2000, Ndoye, che nella stagione appena conclusa con la maglia del Nottingham Forest ha messo a referto 37 presenze tra campionato, Europa League ed FA Cup, siglando 2 gol e altrettanti assist, sarà l’osservato speciale stasera ai Mondiali in Svizzera-Qatar (ore 21), gara d’esordio degli elvetici.

La carriera di Ndoye

Cresciuto nel vivaio del Team Land, nel gennaio 2019 l’esterno ha fatto il definitivo e stabile salto in prima squadra, ovvero il Losanna. Con il club svizzero ha disputato due stagioni, risultando fra i protagonisti della promozione in massima serie centrata nel 2019-20, contribuendo con 7 reti. Dopo un’esperienza incolore al Nizza, Ndoye è tornato a far parlare di sè al Basilea dal 2021 (12 gol e 15 assist in due stagioni) prima di affermarsi alla grande col Bologna, quando ha attirato su di sè le attenzioni di molte big.

Tutti pazzi per lo svizzero

Conte lo avrebbe voluto per il suo Napoli, Ausilio voleva portarlo all’Inter ma l’offerta più ricca è arrivata dalla Premier League con il Nottingham che ha sbaragliato la concorrenza pagandolo 35 milioni di sterline più bonus ed offrendo al giocatore un ingaggio lordo di circa 4,3 milioni di sterline. Il valore di Ndoye però è sceso dopo l’anno no in Inghilterra e l’Inter potrebbe destinare parte del tesoretto messo da parte per Palestra per farne l’erede di Dumfries.