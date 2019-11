L'Inter non molla la Juve, tifosi in coro su MVP e nota negativa

Una vittoria roboante, il miglior modo per rispondere all’allungo della Juventus vincitrice a Bergamo e per ribadire ancora una volta che per lo scudetto bisognerà fare i conti anche con il gruppo nerazzurro. Antonio Conte può essere soddisfatto e può cominciare a concentrarsi sulla champions League, dove invece le cose non stanno andando proprio benissimo e servirà una mezza impresa per passare il turno.

Il duo vincente – Il giocatore più esaltato dagli interisti è Lautaro Martinez, per lui si sprecano i commenti: c’è chi scrive “Il nostro top player, se il Barcellona lo vuole prepari cento milioni” e chi fa un pensierino a un altro argentino con “Icardi chi? Non poteva andarci meglio di così, liberarci di un mercenario e schierare un duo fenomenale”. Già, perché ovviamente gli applausi sono anche per Romelu Lukaku, con tantissimi retweet della sua foto sul profilo dell’Inter che annuncia il terzo gol.

La nota dolente – C’è preoccupazione invece per Niccolò Barella, uscito per un problema al ginocchio dopo aver tentato un colpo di tacco con una espressione parecchio dolorante. Un tifoso su Facebook scrive “Speriamo non sia nulla di grave. Proprio ora che stava in formissima. Prima Sensi, poi lui, pure la sfiga ci si vuole mettere contro”.

C’è vittoria e vittoria – Non mancano naturalmente messaggi nei confronti della Juventus, perché dopo questo 3-0 contro il Torino il distacco in classifica è sempre di un punto. “Noi vinciamo pulito, senza bisogno degli aiutini come fanno loro” scrive un tifoso, con un altro che replica “Abituiamoci. Sarà questo tutto l’anno, dovremo essere anche più forti dei loro furti”.

SPORTEVAI | 23-11-2019 22:47