L'Inter passa a Praga, i tifosi: visto come funziona il Var?

Un successo di platino a Praga, che porta la squadra di Antonio Conte molto vicina al passaggio agli ottavi di finale. Per restare nella competizione basterà (si fa per dire) battere a Milano il Barcellona già matematicamente primo. Eppure sarà difficile non parlare dell’episodio controverso della serata, ovvero il gol del momentaneo 2-0 dell’Inter annullato con il Var e con conseguente rigore concesso ai cechi.

Utilizzo a piacere – Tante le polemiche, tanti i messaggi in riferimento a quanto accaduto in Atalanta-Juventus 1-3, col fallo di mano di cuadrado non punito prima del gol del vantaggio bianconero. C’è chi scrive “Annullato il goal all’Inter e rigore per lo Slavia Praga. In Italia il regolamento è differente. Ci hanno detto che non si può andare il Var in una azione precedente. Comandano i ladri” e chi rincara la dose affermando “Ma quindi la tecnologia in Europa funziona in un modo e in Italia in un altro? E guarda caso sempre per favorire la stessa squadra”.

Un duo da favola – Una volta tirato un enorme sospiro di sollievo gli interisti possono tranquillamente celebrare i propri gemelli del gol, ovvero Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Due gol il primo e uno il secondo (tra l’altro di pregevolissima fattura) che mandano in visibilio il web nerazzurro. C’è chi scrive “Al momento non esiste al mondo una coppia di attaccanti migliore di loro, segnano ad ogni partita. Una vera coppia di fenomeni!” e chi invece sentenzia “Se questi continuano così possono fare tutti i furti che vogliono, vinceremo lo stesso noi”.

SPORTEVAI | 27-11-2019 22:57