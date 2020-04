L’Inter pronta a soffiare un big alla Juve: euforia social

Il campionato è ancora fermo, ma i sogni dei tifosi sul calciomercato sono più attivi che mai. Tuttosport alimenta le speranza dei fan nerazzurri con un titolo che entusiasma: “Pogba: tra Juve e Real Madrid: spunta l’Inter”.

Secondo il quotidiano sportivo, la società di Appiano Gentile potrebbe lanciare l’offensiva per il centrocampista del Manchester United in forza degli ottimi rapporti tra il centrocampista e Antonio Conte. E stando a quanto scrive Tuttosport, Beppe Marotta vorrebbe anche riallacciare i rapporti con il manager del giocatore, Mino Raiola, con cui l’Inter non stringe accordi da circa 10 anni.

Pogba all’Inter: che entusiasmo

La notizia di una possibile trattativa, seppur ancora in fase embrionale, ha immediatamente scatenato gli entusiasmi sui social media: “L’Inter è l’unica che non ha tagliato gli stipendi – commenta Ways – Non chiudiamo in perdita a differenza del -50 del primo semestre della Juventus e non abbiamo bisogno di fare 160 milioni di plusvalenze l’anno. Pogba è già nostro, spiace per chi è povero”. “Pogba è già dell’Inter – scrive Enzo – Grazie a Don Beppe”

Ma c’è anche qualche tifoso più scettico su questo tipo di operazione: “Lo dico? Pogba all’Inter non lo prenderei mai. Con quei soldi trovi di meglio sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Beta Player. Stiamo parlando di un affare da 200 milioni stipendi compresi. Con quella cifra il Real Madrid ha preso gente di gran lunga superiore”.

Eriksen-Pogba: voci di scambio

Ma c’è anche chi fa notare che un eventuale arrivo di Paul Pogba all’Inter potrebbe significare un addio di Christian Eriksen: “Il Manchester United era interessato a Eriksen – scrive un tifoso – non vorrei che ci fosse la possibilità di uno scambio”. “Il Manchester voleva Eriksen – dice Raffaele – Conte adora Pogba, Pogba vuole andare via. Conte lo vuole, l’Inter non ha 100 milioni, sarà unmercato di scambi. Ecco fatto”.

E se tra gli interisti c’è entusiasmo, tra gli juventini non c’è di certo rassegnazione: “Paul Pogba se viene in Italia sarà solo per la Juventus, ha sempre detto già in passato che gli piacerebbe con giocare con Cristiano Ronaldo, e la Juventus è casa sua. Sognate interisti, sognate”.

SPORTEVAI | 23-04-2020 10:57