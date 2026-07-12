L’Inter riparte da Pio Esposito: cosa cambia ora per il bomber, la mossa di Chivu

Pio Esposito sempre più al centro del progetto tecnico dell'Inter. Ora il club lavora anche al rinnovo del contratto, mentre cresce il suo peso anche in ottica Nazionale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Francesco Pio Esposito si prepara a vivere l’estate più importante della sua giovane carriera. Dopo l’ottima stagione culminata con la doppia cifra in maglia nerazzurra e le prime convocazioni in Nazionale maggiore, l’attaccante è diventato una pedina centrale nei piani dell’Inter. Cristian Chivu ha deciso di trattenerlo in rosa, rinunciando all’ipotesi di un nuovo prestito. Ora il club è pronto anche a blindarlo con un rinnovo di contratto che ne certifichi il nuovo status.

Chivu punta forte su Pio Esposito

La prima grande novità riguarda proprio la fiducia dell’allenatore. Dopo l’esperienza positiva maturata nella scorsa stagione, Chivu ha scelto di inserire stabilmente Pio Esposito nel progetto tecnico dell’Inter, convinto che il classe 2005 possa rappresentare una risorsa importante già nell’immediato.

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Il ritiro estivo sarà un’occasione preziosa per mettersi in mostra. Con Lautaro Martinez e Marcus Thuram ancora impegnati con le rispettive nazionali (e che subito dopo andranno in vacanza) e Bonny rientrato solo successivamente dagli impegni internazionali, Esposito sarà l’unico centravanti disponibile fin dal primo giorno di preparazione. Una situazione che gli permetterà di accumulare minuti, aumentare l’intesa con i compagni e convincere definitivamente lo staff tecnico.

Numeri in crescita e un futuro sempre più nerazzurro

L’ultima stagione ha rappresentato il definitivo salto di qualità per l’attaccante. Dopo l’esperienza formativa allo Spezia, Esposito ha confermato tutto il proprio potenziale anche con la maglia dell’Inter, chiudendo l’annata in doppia cifra e dimostrando di poter competere ad alti livelli.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in ottica azzurra. La convocazione con la Nazionale maggiore è stata il naturale riconoscimento della sua crescita e, nelle amichevoli disputate a giugno con Silvio Baldini in panchina, ha firmato due reti decisive. Un segnale importante in vista del futuro, considerando che l’Italia è alla ricerca di nuovi riferimenti offensivi su cui costruire il prossimo ciclo.

Rinnovo vicino: resta da definire l’ingaggio

Parallelamente al progetto tecnico, l’Inter lavora anche al rinnovo del contratto del suo giovane attaccante. I primi contatti tra il club e l’agente Mario Giuffredi sono già andati in scena e la volontà comune è quella di proseguire insieme.

L’idea della società è quella di estendere l’attuale accordo dal 2030 al 2031, una soluzione che, secondo le indiscrezioni, non incontra particolari ostacoli da parte dell’entourage del giocatore. Il nodo principale riguarda invece l’adeguamento economico. Attualmente Esposito percepisce circa 1,2 milioni di euro a stagione, uno degli stipendi più bassi della rosa. Il procuratore chiede un ingaggio da 3 milioni di euro bonus compresi, mentre l’Inter preferirebbe procedere con una crescita più graduale. Nonostante la distanza, da entrambe le parti filtra ottimismo per arrivare presto a un accordo.

Dall’Inter alla Nazionale: il 2026 può essere l’anno della consacrazione

La scelta di Chivu di puntare su Pio Esposito potrebbe avere effetti importanti anche in prospettiva Nazionale. Giocare con continuità in un club come l’Inter consentirebbe al centravanti di accelerare ulteriormente il proprio percorso di crescita e di candidarsi a un ruolo sempre più rilevante anche in azzurro.

Dopo i primi gol con la Nazionale maggiore, il classe 2005 ha dimostrato di possedere personalità e qualità per confrontarsi con il calcio internazionale. Se riuscirà a ritagliarsi spazio nell’attacco nerazzurro alle spalle di Lautaro e Thuram, potrà presentarsi ai prossimi appuntamenti dell’Italia con un bagaglio di esperienza ancora più importante. L’Inter, intanto, ha già fatto la sua scelta: il futuro passa anche dai gol di Pio Esposito.