L'Inter stringe i tempi per Chiesa: quattro giocatori in cambio

L’Inter stringe i tempi per arrivare a Federico Chiesa, uno dei principali obiettivi di mercato dei nerazzurri. Il Biscione è in lotta da tempo con la Juventus, che avrebbe già un principio d’accordo con il padre del giocatore ma è in pessimi rapporti con Rocco Commisso.

Proprio le difficoltà dei bianconeri ad intavolare una trattativa con l’imprenditore italostatunitense avvantaggiano Beppe Marotta, che sta pianificando l’affare. L’Inter conta di inserire alcune contropartite tecniche per abbassare le richieste della società viola, che si aggirano intorno ai 60 milioni di euro.

I nerazzurri, secondo quanto riporta Tuttosport, non vogliono offrire più di 20-30 milioni di euro, ma sono pronti a proporre al club toscano alcuni giocatori in esubero.

Quattro i nomi che ha in mente Marotta: il primo è Dalbert, attualmente in prestito secco proprio nei gigliati e valutato circa 12 milioni di euro. Con lui potrebbe sbarcare a Firenze Radja Nainggolan, centrocampista attualmente in prestito al Cagliari che difficilmente ne riscatterà il cartellino: il Ninja è già stato in passato un obiettivo della Fiorentina.

Gli altri due giocatori che potrebbero ingolosire i viola sono Roberto Gagliardini, in uscita dai nerazzurri, e Andrea Pinamonti, attaccante in prestito al Genoa che tornerà a Milano al termine della stagione. La punta ventenne è anche nel mirino del Torino.

SPORTAL.IT | 25-04-2020 13:00