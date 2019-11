L'Inter trema, il Barcellona fa sul serio per Lautaro

Le prestazioni da incorniciare di cui è stato protagonista Lautaro Martinez in campionato e in Champions League hanno posto l’attaccante argentino in vetrina nel mercato internazionale. Affermatosi come titolare all’Inter dopo una stagione di apprendistato, l’ex Racing Avellaneda è stato anche agevolato da alcune vicende di mercato, come il mancato arrivo a Milano di Edin Dzeko e l’infortunio di Alexis Sanchez, che nei piani di Conte sarebbe dovuto essere il titolare al fianco di Lukaku.

E invece la coppia formata da El Toro e dal belga si sta imponendo a suon di gol: già 22 quelli realizzati tra campionato e Champions, grazie a una notevole intesa non solo sul piano tecnico.

Inevitabile allora che Martinez sia finito nel mirino dei grandi club europei, compreso il Barcellona. Lautaro potrebbe infatti interessare ai blaugrana in vista della successione di Leo Messi, che a giugno compirà 32 anni.

I catalani lavorano da mesi alla situazione di Lautaro e sono pronti ad accelerare. Secondo quanto riportato dal giornalista di Fox Sports Argentina Jorge Baravalleil Barça avrebbe pronta una proposta già per il mercato di gennaio, in modo da assicurarsi subito il suo cartellino, magari approfittando dell’impasse per il rinnovo contrattuale del giocatore, attualmente in scadenza nel 2023. Ovvio che l’Inter non sia disposta a sedersi al tavolo a metà stagione, se non per accelerare i negoziati per il prolungamento, con relativo adeguamento dell’ingaggio.

Attenzione però all’endorsement in arrivo nientemeno che da Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, intervenuto ai microfoni di ‘OneFootball’, ha speso parole di elogio per Lautaro: “Un futuro per Lautaro al Barcellona se io fossi il ds? Dipenderebbe da diverse circostanze e dalle esigenze del club, che in quel momento potrebbe avere già avere un attaccante giovane e talentuoso. In ogni caso, Lautaro è un attaccante incredibile che sta giocando molto bene”.

Decisivo, in ogni caso, sarà il parere di Messi, che con Martinez ha giocato le ultime partite in Nazionale.

SPORTAL.IT | 30-11-2019 14:30