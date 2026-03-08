L’Inter U.23 sprofonda: ko in casa e tre infortuni pesanti, vola il Vicenza

Il Vicenza supera la Giana e vede la promozione sempre più vicina. Continua invece il momento nero dell’Inter U23, battuta in casa e ferma da otto partite.

Il turno di Serie C regala indicazioni importanti nella corsa alla promozione e nella lotta per la salvezza. Il Vicenza accelera e mette un altro tassello verso la Serie B, mentre l’Inter U23 continua a vivere un periodo complicato. Nel girone A non mancano risultati pesanti anche per la zona playoff. Successi significativi per Trento, Lecco e Cittadella. In fondo alla classifica, invece, la Dolomiti Bellunesi trova tre punti fondamentali.

Vicenza in fuga: la Serie B è a un passo

Il Vicenza riprende la sua marcia vincendo 3-1 sul campo della Giana e avvicinandosi sempre di più alla promozione. La squadra di Fabio Gallo domina grazie ai colpi di testa di Stückler, Leverbe e Zonta. Il momentaneo pareggio di Samele non cambia l’inerzia della partita. Con 18 punti di vantaggio sulla seconda posizione, i biancorossi vedono il traguardo vicinissimo. La promozione aritmetica potrebbe arrivare già nel prossimo turno se il Brescia non riuscirà a tenere il passo.

Brescia frenato, Trento e Lecco sorridono

Il Brescia rallenta la propria corsa pareggiando 0-0 contro una combattiva Triestina. I lombardi non riescono a trovare il guizzo decisivo e rischiano anche nel finale. Ne approfitta il Trento, che continua il suo ottimo momento con la vittoria sulla Virtus Verona. Decide Candelari prima dell’intervallo, con la squadra capace di resistere anche in inferiorità numerica. Torna al successo anche il Lecco, che espugna Arzignano grazie alla rete di Duca nel secondo tempo.

Inter U23 in crisi, colpo AlbinoLeffe

Continua invece il momento difficile dell’Inter U23, sconfitta in casa 1-0 dall’AlbinoLeffe. La gara è equilibrata e povera di occasioni, ma viene decisa dalla serpentina vincente di Parlati nella ripresa. Per i nerazzurri è l’ottava partita consecutiva senza vittoria, segnale di una crisi sempre più evidente. Nel finale espulso Sciacca, con l’AlbinoLeffe in 10 nel recupero. Da segnalare, ad allungare la lista delle cattive notizie, gli infortuni di Cocchi, La Gumina e Cinquegrano: tutti e tre hanno dovuto lasciare il campo anzitempo. Nel resto del turno spicca il poker della Dolomiti Bellunesi sull’Ospitaletto, trascinata dalla tripletta di Clemenza. Successi importanti anche per Cittadella e AlbinoLeffe, mentre diversi match terminano in equilibrio.

I risultati completi della 31a giornata:

Arzignano-Lecco 0-1 Duca al 13’ s.t.

Duca al 13’ s.t. Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1 Gualandris (O) al 26’, Clemenza (DB) su rigore al 48’ p.t.; Clemenza (DB) su rigore al 47’, Clemenza (DB) al 17’, Mignanelli (DB) al 40’ s.t.

Gualandris (O) al 26’, Clemenza (DB) su rigore al 48’ p.t.; Clemenza (DB) su rigore al 47’, Clemenza (DB) al 17’, Mignanelli (DB) al 40’ s.t. Giana-Vicenza 1-3 Stückler (V) al 14’ p.t.; Samele (G) al 7’, Leverbe (V) al 20’, Zonta (V) al 30’ s.t.

Stückler (V) al 14’ p.t.; Samele (G) al 7’, Leverbe (V) al 20’, Zonta (V) al 30’ s.t. Inter U23-AlbinoLeffe 0-1 Parlati (A) al 26’ s.t.

Parlati (A) al 26’ s.t. Novara-Pergolettese 1-1 Basso (N) al 20′, Tremolada (P) al 31′ p.t.

Basso (N) al 20′, Tremolada (P) al 31′ p.t. Trento-Virtus Verona 1-0 Candelari al 40’ p.t.

Candelari al 40’ p.t. Brescia-Triestina 0-0

Pro Patria-Alcione 1-1 Travaglini (PP) al 13′, Marconi (A) su rigore al 53′ s.t.

Travaglini (PP) al 13′, Marconi (A) su rigore al 53′ s.t. Pro Vercelli-Cittadella 0-2 autorete di Iotti al 22’, Redolfi al 33’ s.t.

autorete di Iotti al 22’, Redolfi al 33’ s.t. Renate-Lumezzane 0-0