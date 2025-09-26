L’Inter U.23 vola: si sblocca anche Kamaté. Frena il Brescia in 11 contro 10, il pari arriva al 96'

L'Inter U23 batte la Triestina 2-0 con Topalovic e Kamaté: terza vittoria di fila, quarta in classifica. Vincono Vicenza e Lecco, Il Brescia rallenta

Gioia in casa Inter. Nel turno infrasettimanale di Serie C, la squadra di Stefano Vecchi centra il terzo successo consecutivo, il primo tra le mura amiche, superando la Triestina per 2-0. I nerazzurri hanno mostrato solidità difensiva e grande cinismo nelle occasioni create dominando il match. Gli altri risultati del Gruppo A e il racconto dei match di Serie C.

Inter Under 23: Topalovic e Kamaté trascinatori

Il vantaggio è arrivato nel primo tempo con un colpo di testa preciso di Topalovic, servito da un ottimo cross. La Triestina aveva cominciato bene, colpendo un palo con Jonsson, ma dopo lo svantaggio ha faticato a reagire. Nel finale ci ha pensato Kamaté, autore anche dell’assist sul primo gol, a chiudere i giochi con un pallonetto raffinato che ha battuto Matosevic. Per il francese si tratta della prima rete in campionato.

Grazie a questo successo i nerazzurri salgono al quarto posto, confermandosi tra le sorprese del girone. Alle spalle restano Vicenza e Lecco, entrambe ancora imbattute e capaci di allungare in testa alla classifica.

Gli altri risultati del Gruppo A: Lecco e Vicenza non sbagliano

Il Lecco conquista il quarto successo di fila espugnando Vercelli: decisivo il rigore di Sipos, mentre il portiere Furlan blinda il risultato. Anche il Vicenza continua a correre, ribaltando la Dolomiti Bellunesi con una nuova doppietta di Rauti, già a quota sei gol in cinque partite.

Serie C, gruppo A: Brescia rallenta, Novara resiste

Davanti agli oltre 8mila del “Rigamonti” il Brescia non va oltre l’1-1 con il Novara in Serie C. Gli ospiti sono passati in vantaggio con un gran tiro di Valdesi e hanno resistito in inferiorità numerica al forcing delle rondinelle, che hanno trovato il pari con Cazzadori solo al 96′.

Crisi Cittadella e colpi salvezza

Continua il momento no del Cittadella, battuto in casa dal Lumezzane con gol di Mattia Iori. Situazione delicata per l’allenatore Manuel Iori, che si giocherà la panchina contro la Pro Patria. Bene l’Alcione, vittorioso ad Arzignano con doppietta di Morselli, e la Virtus Verona, capace di rimontare la Giana.

Albinoleffe e Ospitaletto in risalto

A Busto, l’Albinoleffe piega la Pro Patria grazie alla doppietta dell’ex Monza Lupinetti, mentre l’Ospitaletto trova la sua prima vittoria stagionale superando il Renate con il sigillo di Gualandris. Pari utile per la Pergolettese a Trento, con i padroni di casa che non vincono più dalla prima giornata.

