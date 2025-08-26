L'Inter U23 stecca la prima: magìa di Topalovic, ma il Novara fa 1-1. Contemporaneità coi "grandi", è bufera

Pareggio amaro per l'undici allenato da Vecchi, colpito da un ex Juve nel secondo tempo. Intanto, scoppia la polemica per l'impossibilità di seguire i giovani e la prima squadra.

La magìa su punizione di Luka Topalovic non basta all’Inter U23 di Stefano Vecchi per centrare la vittoria all’esordio nel campionato di Serie C, ma scrive una pagina di storia importante della “squadra B” nerazzurra: si tratta del primo gol tra i professionisti. Contro il Novara, nel girone A, finisce 1-1, ma è bufera sui social per la scelta di Lega Serie A e Lega Pro di programmare in contemporanea le gare di U23 e prima squadra. Peraltro, di lunedì sera.

Inter U23, solo un pari all’esordio col Novara

Partita ricca di emozioni al “Piola” di Novara, dove i padroni di casa costruiscono la prima grande occasione con Di Cosmo, che impegna subito Melgrati complice una deviazione di Topalovic. La risposta dell’Inter U23 è affidata a Kamate, che si divora la rete del possibile vantaggio a pochi centimetri dalla linea di porta, sparando alto.

È il preludio all’1-0 di marca nerazzurra, con gli ospiti che centrano il bersaglio grosso proprio con Luka Topalovic, talento sloveno classe 2006 che disegna una parabola fantastica su calcio di punizione. Palla all’incrocio dei pali, nulla da fare per Boseggia. All’alba dell’intervallo, è Fiordilino a sfiorare il raddoppio, ma è clamoroso il salvataggio sulla linea di D’Alessio, che tiene a galla i piemontesi.

Nella ripresa, il Novara torna a spingere sull’acceleratore, ma la chance più importante capita in apertura al solito Topalovic, che chiama ad un grande intervento Boseggia, che devìa il diagonale del 19enne nerazzurro. Al minuto 64, però, arriva il definitivo pari dei padroni di casa, con l’ex Juve Da Graca che finalizza alla grande uno splendido assist di Arboscello, accompagnando in porta il pallone con l’ausilio del palo. Battuto Melgrati.

Inter e contemporaneità: gli orari delle prossime partite

Al di là del risultato finale maturato al “Silvio Piola” di Novara, il 25 agosto 2025 entrerà nella storia dell’Inter per aver segnato l’inizio del cammino tra i professionisti della “squadra B” nerazzurra. Un giorno destinato, per l’occasione, al Monday Night della prima giornata del girone A di Serie C. Una strana coincidenza, considerando che in contemporanea con la formazione di Vecchi scendeva in campo anche l’Inter di Cristian Chivu, impegnata a San Siro contro il Torino.

Alle 20:30 l’U23, alle 20:45 la prima squadra. Una contemporaneità non particolarmente gradita dall’Inter, dai suoi tifosi e dai curiosi che avrebbero voluto assistere all’esordio in Serie C di Topalovic e compagni. Ma è evidente che le parti in causa hanno dovuto semplicemente prendere atto della decisione di Lega Serie A e Lega Pro, all’alba dei rispettivi calendari.

Nessun problema per le prossime tre gare dell’Inter U23, che domenica farà il suo esordio “casalingo” allo “U-Power Stadium” di Monza con la Pro Patria e giocherà poche ore prima dell’undici di Chivu, impegnata in serata contro l’Udinese. Poi, la sosta nazionali dedicata esclusivamente alle squadre di Serie A e B. Per quanto concerne i “grandi”, al momento sono stati definiti solo gli orari delle prime tre partite di campionato.

Ecco gli orari delle prossime partite dell’Inter di Chivu e dell’U23 di Vecchi:

