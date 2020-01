L'Inter vola e i tifosi hanno scelto il bersaglio

La Juventus chiama, l’Inter risponde. I nerazzurri asfaltano il Napoli nell’ultima gara che ha chiuso la prima giornata del nuovo anno. Un 3-1 al San Paolo che ha messo in evidenza ancora una volta tutte le qualità della squadra di Conte ed evidenziato i limiti oramai cronici degli azzurri di Gattuso. Per i tifosi dell’Inter l’ennesima dimostrazione di forza ma soprattutto oggi la possibilità di rispondere, in campo e sui social, a Cristiano Ronaldo.

Ronaldo chiama, Lukaku risponde. La calza della Befana ha riservato dolci reti dei grandi bomber della serie A. Dopo Immobile e Cristiano Ronaldo ecco Romelu Lukaku la cui doppietta ha spianato la strada all’Inter al San Paolo. “E dire che segnava solo con le piccole” scrive qualcuno su Twitter ricordando qualche critica di troppo per il belga sempre più trascinatore della squadra di Conte.

Gufi state a casa…capito Cr7? L’incipit della frase è di un Antonio Conte ante litteram ai tempi di quando allenava il Siena in serie B. Ed è un po’ quello che tutti i tifosi dell’Inter in coro “virtuale” hanno voluto dedicare a Cristiano Ronaldo che subito dopo la tripletta al Cagliari si era augurato la sconfitta dei nerazzurri a Napoli per restare in testa alla classifica: “Spero che l’Inter perda stasera” ha detto il portoghese.

Tifosi dell’Inter sbizzarriti contro Ronaldo. “Questa vittoria la dedico a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo” si può leggere tra i vari retweet; “Sì, Cristiano Ronaldo si starà strappando il codino per questa vittoria dell’Inter“; “Spera Ronaldo, spera ancora che l’Inter perda”; e c’è chi controprovova: “Ronaldo, gufare contra l’ inter porta fortuna… continua per favore…”; “Questa vittoria la dedico a quel gufo gobbo di Ronaldo”; ed ancora “ecco che Ronaldo ha perso l’occasione per stare zitto”.

SPORTEVAI | 06-01-2020 22:54