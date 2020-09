L’Inter vuole soffiarlo al Milan, i tifosi: “Prendiamolo!”   

Qualcosa si muove sul fronte cessioni in casa Inter. La decisione di rinunciare a Milan Skriniar potrebbe portare a una svolta sul mercato nerazzurro, perché l’addio dello slovacco permetterebbe a Marotta e Ausilio di avere liquidi da investire per rafforzare l’organico in più reparti.

L’Inter sul difensore inseguito anche dal Milan

È il Corriere dello Sport a definire la possibile strategia dell’Inter, un piano nel quale spunta un nome nuovo, finora accostato… al Milan. Si tratta di Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina che è in cima alla lista della spesa di Maldini. Dopo aver ceduto Skriniar al Tottenham – il difensore ha già detto sì ai londinesi, manca l’accordo tra i club – l’Inter avrebbe 50-60 milioni da spendere sul mercato.

Denaro che servirebbe per una doppia operazione: l’Inter potrebbe infatti prendere Milenkovic, valutato 35-40 milioni dalla Fiorentina (l’offerta del Milan è ferma a 20 milioni), e poi utilizzare quanto avanza per rendere più consistente l’offerta per Kantè, il vero pallino di Antonio Conte.

I tifosi approvano l’acquisto di Milenkovic

Un piano che piace ai tifosi nerazzurri, anche se una fetta di loro non è ancora convinta della cessione di Skriniar. “Io francamente sono contento se si fa questa operazione – spiega Andrea su una pagina Facebook dedicata all’Inter -. Milenkovic è più adatto ed è giovane. Skriniar per quella cifra non lo rivendi più. E si può poi tentare il colpo Kanté”.

Michele, invece, nutre qualche dubbio: “ha senso quello che dici, però c’è anche da dire che avevi la miglior difesa del campionato. Ora per buona parte sarà nuova. Quindi diventa un punto interrogativo. Ed avere una difesa forte è fondamentale”.

Vincenzo approva: “In difesa hai perso un solo elemento titolare, De Vrji e Bastoni rimangono. Hai aggiunto Darmian e Kolarov, mentre Godin ha comunque 34-35 anni e non ha fatto una stagione buona. Skirniar ti serve per monetizzare, se arriva Milenkovic siamo messi bene”.

Giulio, invece, è polemico riguardo all’accantonamento di Skriniar da parte di Conte: “Fa bene ad andarsene. È molto buono, merita di essere protagonista e qui non lo sarebbe”.

SPORTEVAI | 24-09-2020 11:23