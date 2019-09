L’investitura dell’ex Juve: “Napoli, quanto mi piaci”

È dall’inizio del calciomercato che Juventus, Inter e Napoli vengono indicate da opinionisti e tifosi come le tre squadre che lotteranno fino alla fine della stagione per lo scudetto: ma chi, tra loro, esprime il calcio migliore? Chi fa divertire di più i tifosi? Totò Schillaci vota Napoli. L’ex bomber di Juve e Inter “tradisce” i suoi vecchi amori e con obiettività rivela a Radio Kiss Kiss che, attualmente, nessuna squadra lo diverte quanto quella allenata da Carlo Ancelotti.

“CHE BEL NAPOLI”. “L’attacco che mi piace di più è sicuramente quello del Napoli – ha dichiarato l’ex attaccante in radio -, in particolare mi è piaciuto moltissimo nella partita vinta contro il Liverpool. Il Napoli è una squadra aggressiva e si vede l’impronta di Ancelotti“.

Sulle chance scudetto degli azzurri, invece, Schillaci non si sbilancia. “Se sarà una corsa a tre? Penso di sì, quest’anno è un campionato più aperto rispetto agli altri anni e bisogna dire che ci sono parecchie nuove difficoltà per la Juventus. Le tre squadre che lotteranno per il titolo, dunque sono Inter, Juventus e Napoli”.

Dovendo giudicare le prestazioni offerte finora, Schillaci spiga che il Napoli sembra un passo avanti alle altre. “Guardando al piano del gioco, dico Napoli. Anche se siamo appena all’inizio della stagione, Ancelotti ha già trovato l’assetto giusto con gli inserimenti ed i nuovi arrivi. Inoltre sta ruotando tutti gli elementi a sua disposizione. Sul piano del gioco credo che non si possano fare critiche: questo Napoli mi sta piacendo molto”.

Le parole di Schillaci vanno a sommarsi a quelle di un altro ex Juventus e Inter, Bobo Vieri, che ieri, sempre sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, aveva elogiato il lavoro di Ancelotti e del club di De Laurentiis.

“Il Napoli gioca un gran calcio da tre-quattro anni – ha dichiarato l’ex attaccante -, non ha mai vinto niente forse perché la rosa non era lunghissima e a fine stagione faceva fatica. Il Napoli è una delle squadre che gioca il miglior calcio d’Europa. Ancelotti è in gamba, ha tanta esperienza, De Laurentiis ha speso un po’ di soldi, ha preso Lozano e Llorente alla fine, davanti hanno quattro-cinque attaccanti molto importanti”.

SPORTEVAI | 25-09-2019 10:59