L'ironia di Zampini fa infuriare gli interisti

La settimana più lunga della storia di Juve-Inter si è chiusa col successo sul campo dei bianconeri. Ramsey e Dybala hanno messo la parola fine a una telenovela che ha avvelenato l’ambiente per giorni: si gioca a porte chiuse di domenica, no di lunedì a porte aperte, non si gioca proprio, si recupera a maggio, non si gioca più. Quante se ne sono sentite: dagli insulti di Zhang alle lamentele di Marotta alle manovre della dirigenza della Juve. Un teatrino che per ora – in attesa dei provvedimenti di Lega e Governo – è finito. C’è però chi non si accontenta della vittoria sul campo e infierisce sui social.

L’ATTACCO – Si tratta di Massimo Zampini, volto noto di Tiki Taka, che su twitter ironizza pesantemente sull’atteggiamento degli interisti.

IL TWEET – Il giornalista esperto del mondo bianconero scrive: “Come all’andata e pur senza pubblico ottima Juve, vittoria meritata e gol straordinario di Dybala. Poche chiacchiere prima, bravi e concentrati in campo. Inter sparita dopo un’ora, ma avrei voluto vedere voi, se vi avessero fatto giocare Juve-Inter prima di Inter-Samp”.

LE REAZIONI – Arrivano reazioni rabbiose degli interisti: “Poteva evitare l’ultima parte del commento” o anche: “..sarebbe solo ciò che prevede il Regolamento“, oppure: “Effettivamente è proprio il momento giusto per provocare e fomentare le masse di beoti che seguono il calcio. Almeno stasera, almeno stavolta pensavo che avrebbe evitato. Deluso dall’essermi sbagliato”,

QUANTO CONTA? – C’è chi scrive: “Tanto chiudono tutto,sta partita contava meno di zero.e finalmente per un po’ non ci si sente più” oppure: “Fiero di non condividere la mia passione calcistica con personaggi della tua portata”.

IRONIA – Di tono ironico le reazioni dei tifosi della Juve: “Tutto falsato….. chiaro che non si doveva giocare. La ripetiamo???” o anche: “Da non sottovalutare anche l’appagamento post triplete, difficile per l’inter trovare motivazioni dopo un trionfo così recente” e infine: “Solo una porta hanno aperto :quella dell’Inter e Dybala ha buttato la chiave”.

SPORTEVAI | 09-03-2020 10:23