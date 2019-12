L'ironia di Zampini sul "problema Juve" scatena i tifosi

È un canguro? Un aereo? Un supereroe? No, è Cristiano Ronaldo. Dopo la fantastica elevazione sul gol partita contro la Sampdoria il fuoriclasse della Juventus viene celebrato ovunque sui social network: Twitter e Facebook abbondano di meme che evidenziano la straordinarietà del gesto atletico di CR7, arrivato ad un’altezza incredibile – pari a 2,56 metri – per colpire di testa il pallone della vittoria.

“ALTRO CHE PROBLEMA”. Tra coloro che celebrano Ronaldo sul web c’è anche Massimo Zampini, che in un tweet post-gara non ha mancato di sottolineare tutto quanto di buono – oltre alla vittoria – la Juventus abbia raccolto a Marassi. “Contento per la vittoria pesante – scrive il giornalista di fede bianconera su Twitter -, per Rabiot in crescita, per il supergol di Dybala e soprattutto perché il problema della Juve è rimasto in aria per un minuto e l’abbiamo vinta così”.

Chiaro il riferimento a coloro che avevano criticato Ronaldo qualche settimana fa, quando il portoghese faticava in campo e il duo Dybala–Higuain pareva molto più in palla.

Altro che problema, sembra dire Zampini, CR7 sa fare meraviglie in campo che si rivelano decisive per la Juventus. Come il giornalista la pensano molti dei suoi follower. “Comincia ad essere un problema anche per i controllori di volo”, commenta con ironia Francesco.

Stesso tono scelto da Zebra: “Massimo sappiamo tutti che fai dell’ironia la tua arma vincente, ma Ronaldo è un problema serio, inutile nasconderci: il vero CR7 avrebbe segnato in rovesciata”.

Mentre a Diego, oltre che il gol, è piaciuto l’atteggiamento in campo di Ronaldo: “Aggiungo che ‘il problema’, oltre a salire in cielo e a rimanerci una eternità, si è sacrificato per la squadra con grandissima abnegazione”.

Gianluca, invece, tira fuori una critica di Fabio Capello, che aveva accusato Ronaldo di non essere più in grado di saltare l’uomo nell’uno contro uno: “Massimo, CR7 non dribbla più ma salta… eccome se salta!”.

FUORI DAL CORO. Tuttavia c’è anche qualche voce fuori dal coro, come quella di JFDC: “Il problema della Juve deve giocare di più per la squadra e meno se se stesso – scrive il tifoso che boccia in toto l’analisi di Zampini – Rabiot é sempre in ritardo di un tempo di gioco, sia in fase d’attacco che di difesa. Non va bene col gioco rapido di Sarri”.

SPORTEVAI | 19-12-2019 10:27