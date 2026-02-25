L'Italbasket a Livorno prepara le sfide con la Gran Bretagna. E Banchi ringrazia l'Olimpia per aver concesso i big

La finestra FIBA alle porte rappresenta uno snodo cruciale per l'Italia di Banchi, chiamata a non sbagliare i due match con la Gran Bretagna. Il CT ha avuto Tonut, Flaccadori e Mannion in anticipo

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’è una qualificazione mondiale da inseguire e l’Italia del basket non ne vuol sapere di starsene con le mani in mano. Tanto che le prossime due gare contro la Gran Bretagna previste all’interno della finestra FIBA di fine febbraio e inizio marzo avranno un’importanza capitale, con la necessità di provare a fare bottino pieno nel doppio confronto per incamerare 6 punti pesanti ai fini del passaggio al turno successivo. Perché dopo il ko. interno con l’Islanda e la vittoria (pesantissima) in casa della Lituania c’è da proseguire nel lavoro tracciato da coach Luca Banchi, che ha avuto in dono anche una gradita sorpresa non appena s’è ritrovato a lavorare con il gruppo azzurro in quel di Livorno.

L’Olimpia fa un bel regalo al CT: si tiene “solo” Ricci

La sorpresa gliel’ha fornita direttamente l’Olimpia Milano, che 24 ore dopo aver conquistato la Coppa Italia ha pensato bene di destinare tre giocatori al raduno della nazionale. Così Stefano Tonut, Diego Flaccadori e Nico Mannion hanno avuto il via libera per unirsi al gruppo azzurro, dispensati dalla gara di Eurolega che vedrà l’Olimpia affrontare l’Hapoel Tel Aviv nella giornata di giovedì (e una settimana dopo al PalaLido arriverà il Barcellona).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Siamo coscienti dell’importanza che queste due gare hanno per il proseguo delle qualificazioni al mondiale, e noi come Olimpia teniamo molto a offrire un sostegno tangibile alla nazionale”, ha spiegato Peppe Poeta poche ore dopo aver alzato il primo trofeo da allenatore. Di fatto Milano s’è tenuta solamente Pippo Ricci, che raggiungerà i compagni dopo la sfida di Eurolega.

Già nel caso della vittoria di Klapeida dello scorso novembre ci fu una situazione simile, con Banchi che poté disporre di Procida, Mannion e Tonut, tutti giocatori in quota Eurolega che alla nazionale fecero benone, eccome. “Questi ragazzi amano il basket, e le nazionali con questo format possono essere una possibilità anche per i club. Alcuni hanno paura che possano provocare infortuni o fatiche, ma la verità è che questa maglia porta qualcosa di diverso, è speciale e può essere un impulso per la stagione”, disse Banchi a margine del golpe in terra lituana, ringraziando Scariolo (tecnico del Real Madrid) e Messina (allora ancora in carica all’Olimpia) per la disponibilità mostrata nel rilasciare i propri giocatori.

A Livorno al lavoro in 13, poi arriveranno i virtussini

Le due sfide con i britannici saranno fondamentali per riuscire a mettere un’ipoteca sul passaggio alla seconda fase (dove si portano dietro i punti ottenuti nella prima con le altre formazioni qualificate del girone). La prima è in programma venerdì alle 20,30 a Newcastle upon Tyne, la seconda martedì 2 marzo a Livorno alle 19,30 (si va verso il sold out al Modigliani Forum: restano disponibili qualche decina appena degli 8.000 biglietti in vendita). ù

Banchi ha già dovuto fare i conti con la partenza anticipata di Sasha Grant, rispedito a casa per un risentimento muscolare. Al momento sono 13 i giocatori che lavorano a Livorno con CT: Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Diego Flaccadori, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Giovanni Veronesi e Luca Vincini.

Nei primi due giorni della settimana hanno svolto gli allenamenti col gruppo anche Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai, che hanno già fatto ritorno nei rispettivi club. Dopo le sfide di Eurolega della settimana (stasera a Bologna c’è Virtus-Barcellona) arriveranno anche Saliou Niang, Nikola Akele, Francesco Ferrari e Momo Diouf, unitamente a Pippo Ricci e Gabriele Procida.