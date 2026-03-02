L'Italbasket concede il bis: batte 84-75 la Gran Bretagna e prenota la seconda fase a gironi. Saliou Niang scatenato

L'Italia di Banchi concede il bis: a Livorno, davanti a 8.000 spettatori, bissa il successo di tre giorni prima in terra britannica e mette una seria ipoteca sul passaggio al secondo turno

Due su due doveva essere, due su due è stato. Con l’Italia che 72 ore dopo la scorpacciata di punti di Newcastle upon Tyre ha deciso di concedere il bis, battendo la Gran Bretagna nella sfida valevole per la quarta giornata del girone eliminatore delle qualificazioni ai mondiali del 2027, ammesso che ci sarà ancora un mondiale nel 2027 (la sede designata è Dubai: visto l’andazzo, mettere le mani avanti non è affatto così azzardato). Vittoria meno netta nel punteggio, ma sostanziosa quanto basta: al Modigliani Forum di Livorno finisce 84-75, con l’Italia che nel finale prende il largo dopo aver comunque tenuto sempre la barra dritta.

Forever Niang: il virtussino è onnipresente (23 punti)

La concomitante vittoria della Lituania sull’Islanda impedisce agli azzurri di staccare in anticipo il pass per la seconda fase, ma a luglio basterà vincere una delle due partite contro Islanda (in trasferta giovedì 2) e Lituania (in casa domenica 5) per conseguire un obiettivo che era decisamente il minimo sindacabile al quale tendere, al netto del ko. al debutto contro l’Islanda.

Contro la Gran Bretagna l’Italia ha fatto vedere di sapere cosa serviva per far quadrare i conti, e sebbene rispetto alla vittoria di venerdì scorso c’è stato un po’ più da sgobbare, alla fine il risultato l’ha portato a casa. Anche perché con un Saliou Niang in questa veste non si poteva fare diversamente: l’ala della Virtus ha spaccato letteralmente in due l’incontro segnando 23 punti (10/12 in area più 3 liberi segnati), cui ha aggiunto anche 7 rimbalzi e 3 assist per un 29 di valutazione che vale il prezzo del biglietto.

Niang è stato il centro di tutte le trame offensive azzurre: Petrucelli (13 punti) e Della Valle (10, ma con qualche difficoltà al tiro) gli altri due azzurri in doppia cifra in una serata che a un certo punto sembrava più complicata del previsto, con i britannici che trascinati da Quinn Ellis (19 punti) e a tratti da Carl Wheatle (15 punti) hanno avuto anche la possibilità di mettere il naso avanti prima dell’intervallo.

Banchi elogia il gruppo: “Bravi a venir fuori alla distanza”

“Cosa posso dire di Niang? Semplicemente che fa cose impressionanti per l’età che ha”, ha commentato Banchi a fine gara. “Ha finito un po’ la benzina nel secondo tempo, ma ha fatto tutto quello che c’era da fare per guidare i compagni nella giusta direzione. Detto ciò, sapevo che stasera sarebbe stata una partita diversa rispetto a quella di venerdì scorso, perché la seconda gara ravvicinata ha sempre un coefficiente di difficoltà più elevato. Siamo stati bravi a cambiare passo nel secondo tempo, trovando fiducia e le giuste geometrie per prendere il sopravvento. Abbiamo commesso anche qualche errore di troppo, ma in generale a questi ragazzi posso solo che dire bravi per l’atteggiamento mostrato”.

In effetti la Gran Bretagna per un tempo almeno ha saputo tenere botta contro una versione italiana un po’ meno continua e decisa rispetto alla precedente sfida. Gli aggiustamenti apportati dagli ospiti hanno funzionato costringendo l’Italia a giocare una partita “sporca”, con tanti errori dal perimetro (partenza 1/12 da tre punti) e con il solo Niang a tenere in piedi la baracca. Quando si accoda Mannion la partita prende un’altra piega: arrivano punti in serie pesanti e già all’intervallo lungo gli azzurri comandano 43-38.

L’avvio di terzo quarto è ancora favorevole a un’Italia che appena limita le palle perse riesce a scappare, ma che quando ricade negli stessi errori si vede nuovamente avvicinare (64-59 dopo 30’). Una tripla di Petrucelli e un altro canestro in area dello stesso giocatore ex Trapani spezzano definitivamente la lancia a favore degli azzurri, che sulla tripla di Mannion che vale il 78-66 a 4’ dalla fine capiscono che il più è fatto. Nel finale Tonut si esalta in attacco e in difesa e Banchi può festeggiare la terza vittoria consecutiva, con relativo primato nel girone e l’ipoteca sul passaggio del turno.