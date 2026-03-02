L'Italia al Sei Nazioni: l'avventura azzurra nell'Olimpo del Rugby

In Italia il pallone per antonomasia è il calcio: se ne parla ovunque fino alla nausea. Il suo progenitore, il rugby, è invece nel nostro Paese uno sport di nicchia che agli albori veniva addirittura chiamato “Palla ovale”. Negli ultimi 30 anni però ha preso sempre più piede e il movimento ha iniziato ad allargarsi tanto che dal 2000 la nazionale italiana è stata inserita nel più prestigioso torneo di rugby: il 5 nazioni, che proprio per l’ingresso della squadra azzurra, è stato ribattezzato “Sei Nazioni”. Da allora tante sconfitte, tante imprese, tanti cucchiai di legno ma anche tante prestazioni coraggiose e quasi eroiche contro avversari nettamente più forti