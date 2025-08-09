L'Italia sulle ali di Fontecchio e Pippo Ricci: travolta la Lettonia di Banchi. Thompson, debutto rimandato

Sono sempre segnali da prendere con le pinze, ma l’Italia del Poz continua a vincere e convincere: 91-75 alla Lettonia di coach Banchi, che magari si sarebbe aspettato un’accoglienza diversa nella serata di Trieste che doveva tenere a battesimo il debutto assoluto di Darius Thompson in maglia azzurra, debutto rimandato ad altra data (probabilmente il 14 agosto a Bologna contro l’Argentina). A prendersi la scena è stato al solito Simone Fontecchio, top scorer con 21 punti di una nazionale che pure ha dimostrato una volta di più di saper cambiare pelle a seconda delle situazioni, e che in un test di un certo livello ha fatto capire di sapere ciò che vuole.

Fontecchio indica la via, Spissu il primo che lo segue

È un’Italia che piace e che diverte, al netto di una Lettonia che oltre all’unicorno Porzingis fa vedere di essere una squadra vera, destinata a recitare un ruolo da protagonista anche nella prossima rassegna continentale. Il 7-0 di parziale iniziale in favore degli azzurri serve però subito a mandare un segnale: l’Italia ha fretta di scappare, ma contro i baltici non c’è mai tempo di mordere il freno (12-15 in un amen).

Spissu però comincia a comandare le operazioni in cabina di regia (messaggio indiretto per Thompson, col quale si giocherà il posto nel ruolo di 1) e alla prima sirena gli azzurri si ritrovano avanti 27-25. Ancora una volta l’inizio di quarto si dimostra prolifico: 8-0 di parziale e altra fuga che esalta Pozzecco (Spagnolo trova punti facili con straordinaria facilità), ma la Lettonia ricuce con resilienza e grande abnegazione. Nel finale di secondo quarto si iscrive definitivamente alla partita Fontecchio, che all’intervallo lungo ha già 13 punti sul tabellino persona (46-43 Italia).

Pippo Ricci usato sicuro. Poz spiega la rinuncia a Thompson

Il 10-0 col quale i lettoni aprono il terzo periodo sembra mettere alla berlina un’Italia che necessita solo di un po’ di tempo per ritrovare la via maestra. E quando il canestro torna a familiarizzare con gli azzurri anche il pubblico di Trieste rientra in partita: due triple di Fontecchio rimettono in carreggiata i compagni, Melli e Ricci lo emulano dalla lunga distanza e Spissu trova il ricamo per far scappare l’Italia sul 69-63 dopo mezzora di partita.

Un’altra tripla di Pippo Ricci, MVP “oscuro” di serata (16 punti con 4/6 dall’arco), lancia la fuga buona: vantaggio in doppia cifra certificato dai canestri di Spagnolo e Spissu, con i baltici che litigano col ferro e il finale di partita che non regala altri sussulti, con Fontecchio che trova un altro canestro da urlo e Pajola che chiude con la tripla che suggella il 91-75 finale.

“Siamo un cantiere aperto e continuiamo a lavorare, ma dobbiamo incanalare bene questo entusiasmo, continuando a tenere i piedi per terra”, il commento a fine gara di Pozzecco. Che spiega anche perché non ha fatto giocare Thompson: “Si inserirà, ma non sarà un problema perché questo è un gruppo che sa come accogliere i volti nuovi. Ogni cosa a suo tempo”. Con l’Argentina alla vigilia di Ferragosto potrebbe essere la volta buona.